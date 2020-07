V Wimbledonu bodo kljub odpovedi turnirja izplačali denarne nagrade

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prireditelji letošnjega odpovedanega teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu so se odločili, da bodo vsem igralkam in igralcem, ki so se prebili na osrednji turnir, izplačali enotno denarno nagrado v višini 25.000 funtov oziroma 28.000 evrov.

Denarne nagrade v višini 28.000 evrov bo prejelo po 128 igralcev in igralk, nekoliko nižji znesek pa bodo prireditelji namenili tudi teniškim igralcem in igralkam, ki so se prebili v kvalifikacije ali pa si izborili nastop v igri dvojic.

Prireditelji tradicionalnega turnirja na travnati površini v All England Clubu bodo skupno izplačali deset milijonov funtov oziroma 11,18 milijona evrov, kar pa je le del zneska, ki so ga organizatorji prejeli na račun zavarovanja v primeru odpovedi turnirja. Iz naslova zavarovanja v primeru pandemije so v Wimbledonu dobili kar 102 milijonov funtov oziroma 114 milijonov evrov.

Organizatorji turnirja v Wimbledonu so letos - prvič po letu 1945 - odpovedali tekmovanje.

Na prvem letošnjem turnirju za grand slam, odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, sta slavila Američanka Sofia Kenin in Srb Novak Đoković.

Odprto prvenstvo ZDA v New Yorku naj bi bilo na sporedu med 31. avgustom in 13. septembrom, odprto prvenstvo Francije v Parizu pa med 20. septembrom in 4. oktobrom.