Preplah v družini Rafaela Nadala

Rafael Nadal je v sredini junija potrdil, da bosta z ženo Mario Perello letos prvič postala starša. "Res je, postal bom oče, vse se odvija tako, kot se mora," je takrat v kratki izjavi za javnost dejal Nadal, ki osebnih zadev pretirano ne izpostavlja javnosti. Zdaj so v javnosti zaokrožile informacije, da je bila njegova soproga v ponedeljek prepeljana v bolnišnico in bi lahko v kratkem prestala pomembno operacijo, trenutno jo imajo še na opazovanju, poroča El Periodico. Na kliniki so že opazili tudi starše Nadalove soproge in Nadalovo sestro Maribel.

Rafa je trenutno (še) v ZDA, kjer se vneto pripravlja na nastop na OP ZDA.

