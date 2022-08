Dramatičen prizor tik ob jedrski elektrarni: "Evropa je bila na robu jedrske katastrofe" #vŽivo

184. dan vojne v Ukrajini. V četrtek so Rusi sporočili, da je ukrajinska jedrska elektrarna Zaporožje izgubila napajanje, za tem pa so se aktivirali varnostni sistemi. Proruska uprava Zaporožja trdi, da so za izpad električne energije odgovorni gozdni požari v bližini jedrske elektrarne, ki so jih povzročile ukrajinske rakete, predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da je Rusija Ukrajino in Evropo pripeljala na rob jedrske katastrofe. "Če bi eksplodiralo, bi bila katastrofa desetkrat večja od tiste v Černobilu," je dodal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



V Ukrajini so se kljub vojaški agresiji Rusije odločili, da izvedejo nogometno ligo. Ta se seveda igra pod posebnimi pogoji in ob trajnih alarmih zaradi morebitnih zračnih napadov, je ena od prvih tekem tam trajala več kot štiri ure.

Tekma med Ruh Lvovom in Metalistom iz Harkova je v sredo trajala štiri ure in 25 minut, so poročale agencije, ki povzemajo ukrajinske medije

V Lvovu, ki je bil gostitelj tekme, so v tem obdobju zračni alarmi v skupnem seštevku trajali kar 145 minut in s tem skoraj dve uri in pol.

Zmage z 2:1 so se na koncu veselili gostje, skupaj pa je bila to peta tekma prvenstva, ki se je začelo v sredo.

Zaporožje, največja evropska jedrska elektrarna, je v četrtek prvič, odkar so v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja začeli obratovati jedrski reaktorji, izgubila elektriko.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskij je ponoči dejal, da je Rusija Ukrajino in preostalo Evropo pripeljala na rob jedrske katastrofe.

"Evropa je bila na robu jedrske katastrofe, potem ko je bila jedrska elektrarna odklopljena od ukrajinskega električnega omrežja," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zaporožje je največja jedrska elektrarna v Evropi in ena izmed desetih največjih na svetu. Stoji na jugovzhodu Ukrajine, v bližini Energodarja. Skupaj ima šest reaktorjev in prvi delujejo že od konca 80. let prejšnjega stoletja, zadnji pa je bil dodan leta 1995.

"Zahvaljujoč pomožnemu sistemu je jedrska elektrarna ponovno delovala. Če pomožni generatorji ne bi bili vklopljeni, bi se Evropa morala spoprijeti z radiacijsko katastrofo," je dodal Zelenski.

Pred kratkim je ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba zapisal, da bi bila, če bi eksplodiralo, katastrofa desetkrat večja od tiste v Černobilu.

6.33 Putin povečuje ruske oborožene sile, imele bodo več kot dva milijona vojakov

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal sklep o povečanju ruskih oboroženih sil z 1,9 milijona na 2,04 milijona pripadnikov.