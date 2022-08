Rusi bodo pri sosedih gradili dva jedrska reaktorja #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po napovedih madžarskega ministra za zunanje zadeve bi jedrska reaktorja lahko zagnali do leta 2030. Foto: Reuters

185. dan vojne v Ukrajini. Rusija je blokirala pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, ker so v Moskvi nasprotovali klavzuli o nadzoru elektrarne Zaporožje v Ukrajini. Združeni narodi so namreč pozvali k vzpostavitvi demilitariziranega območja, da bi zagotovili varnost lokacije in omogočili inšpekcije. Ruski velikan jedrske energije Rosatom bo v prihodnjih tednih začel graditi dva nova jedrska reaktorja na Madžarskem.

7.30 Rusija bo na Madžarskem zgradila dva jedrska reaktorja

7.10 Zelenski: Iz Ukrajine so izvozili milijon ton žita

6.30 Rusija blokirala jedrski sporazum

21.35 Rezultati ankete: Putinu zaupa kar 80 odstotkov Rusov

Ruski velikan jedrske energije Rosatom bo v prihodnjih tednih začel graditi dva nova jedrska reaktorja na Madžarskem, je povedal madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.

Namen dogovora med Rusijo in državami Evropske unije (EU) iz leta 2014 je razširiti obstoječo jedrsko elektrarno Paks, ki trenutno proizvede 40 odstotkov električne energije na Madžarskem.

Ruska jedrska industrija ni predmet sankcij EU. "Naj se gradnja začne!" je na Facebooku sporočil minister za zunanje zadeve.

Projekt prikazuje povezave, ki jih je madžarski premier Viktor Orban v preteklih letih vzpostavil z ruskim predsednikom Vladmirjem Putinom, po navedbah STA piše AFP. Ta 12,5 milijarde evrov vreden projekt bo v 80 odstotkih, v višini 10 milijard evrov, s posojilom Madžarski financirala Rusija, Madžarska pa bo zagotovila preostalih 2,5 milijarde evrov.

Sporazum, podpisan januarja 2014, je Rosatomu podelil pravico do gradnje dveh reaktorjev, znanih kot "Paks II", na lokaciji edine madžarske jedrske elektrarne, ki je uro vožnje oddaljena od Budimpešte.

Države Evropske unije si v luči ruske invazije na Ukrajino prizadevajo zmanjšati svojo odvisnost od ruskih energentov, vojna v Ukrajini pa očitno ni spremenila stališča Madžarske do tega vprašanja.

Budimpešta, ki kritizira politiko sankcij EU proti Rusiji, je nedavno okrepila sodelovanje z Moskvo na področju plina in se dogovorila za več dobav, kot je bilo predvideno v prejšnjih trgovinskih sporazumih. Madžarska tudi ni brezpogojno podprla prizadevanj za izolacijo in sankcioniranje ruskega izvoza nafte in plina.

7.10 Zelenski: Iz Ukrajine so izvozili milijon ton žita

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med rednim nočnim nagovorom narodu dejal, da so iz države izvozili milijon ton žita.

Povedal je še, da je Ukrajina prejela zahteve za dodatnih 70 ladij za izvoz žita.

6.30 Rusija blokirala jedrski sporazum

Rusija je blokirala pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, poroča hrvaški Index, ker so v Moskvi nasprotovali klavzuli o nadzoru elektrarne Zaporožje v Ukrajini.

Zadnje zasedanje je bilo prestavljeno za več kot štiri ure, ker Rusija ni želela podpisati izjave o podpori sporazumu, ki je vključeval tudi sklicevanje na jedrsko elektrarno Zaporožje, ki so jo zasedle ruske sile. V četrtek so elektrarno začasno izključili iz ukrajinskega elektroenergetskega omrežja, a so povezavo znova vzpostavili. Ruske sile naj bi nameravale elektrarno trajno izključiti iz omrežja, kar povzroča zaskrbljenost glede morebitne katastrofe.

21.35 Rezultati ankete: Putinu zaupa kar 80 odstotkov Rusov

Ruska prorežimska tiskovna agencija TASS je sporočila rezultate ankete, ki jo je objavil Vseruski center za raziskovanje javnega mnenja. Ugotovili so, da se je v zadnjem tednu zaupanje ruske javnosti predsedniku Putinu povečalo za 1,2 odstotne točke, kar skupno znaša 81,2 odstotka.

Anketo, v kateri je sodelovalo 1.600 anketirancev, starejših od 18 let, so izvedli v obdobju od 15. do 21. avgusta, poroča TASS. "Na vprašanje, ali zaupajo Putinu, je 81,2 odstotka anketiranih odgovorilo pritrdilno, kar je 1,2 odstotne točke več kot teden prej. Delež ljudi, ki odobravajo način, kako predsednik opravlja svoje delo, je 78,4-odstoten, kar je 0,6 odstotne točke več kot prejšnji teden," navaja center za raziskovanje. Foto: Twitter