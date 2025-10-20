Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Snapchat, Fortnite, Amazon, Steam in drugi v temi: kaj se dogaja?

Zaskrbljenost, jeza, računalnik | Izpad je prizadel nekatere najbolj priljubljene aplikacije in storitve na spletu. | Foto Shutterstock

Izpad je prizadel nekatere najbolj priljubljene aplikacije in storitve na spletu.

Foto: Shutterstock

Okrog 9. ure so uporabniki po vsem svetu začeli opažati izpad delovanja nekaterih najbolj priljubljenih aplikacij, videoiger in spletnih storitev, kot so Snapchat, Amazon, Fortnite, Signal, Playstation Network, Roblox, Steam in mnogih drugih. Vir velikega internetnega mrka so težave ponudnika storitev računalništva v oblaku Amazon Web Services (AWS).

Spletna stran Downdetector, ki beleži izpade internetnih storitev, je prejela ogromno prijav. | Foto: Posnetek zaslona Spletna stran Downdetector, ki beleži izpade internetnih storitev, je prejela ogromno prijav. Foto: Posnetek zaslona

Vir večine izpadov aplikacij in spletnih platform prihaja so ZDA, nekaj manj pa se jih nahaja v Evropi, razkriva zemljevid nedelovanja internetnih storitev Thousand Eyes, ki ga upravlja telekomunikacijsko podjetje Cisco.

Cisco | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

Zaradi številnih poročil o mrku aplikacij in storitev, ki jih je prejel spletni portal Downdetector, se je takoj pojavil sum, da so morda povezane s težavami ponudnika računalništva v oblaku AWS (Amazon Web Services), katerega strežnike in podatkovne baze uporabljajo tako rekoč vse platforme, ki so doživele izpad, nedostopna pa so bila tudi spletišča AWS oziroma Amazona.

Virus, Laptop
Novice Čas je potekel: ukrepajte, preden bo prepozno

Padec ene domine povzročil sesutje več kot tridesetih

Da je to res, so pri AWS potrdili na uradni spletni strani, natačneje v razdelku Service health, kjer sproti spremljajo status delovanja platforme AWS. Kot je razvidno na spletni strani, je Amazon DynamoDB, storitev za upravljanje podatkovnih baz, trenutno "Prekinjena", to pa vpliva na kar 37 drugih elementov, ki so ključni za delovanje ekosistema AWS.

Večje aplikacije, platforme in storitve, ki jih je prizadel internetni mrk:

Snapchat, Amazon, Roblox, Fortnite, Steam, AWS, Robinhood, Epic Games Store, aplikacija McDonald's, Ring, Signal, IMDB, Playstation Network, Disney+, (HBO) Max, Clash Royale.

internet Amazon
