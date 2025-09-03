Ženska toži Google zaradi intimnih fotografij: prelomna sodba o pravici do pozabe?

Ženska v Nemčiji toži Google, ker se ukradene intimne fotografije kljub prijavam še vedno pojavljajo v iskalniku. Primer bi lahko postal prelomna sodba o pravici do pozabe in na novo določil, kako odgovorni so tehnološki velikani za zaščito zasebnosti pod GDPR.

Zasebne fotografije poročenega para, ukradene iz osebne baze podatkov, so se od leta 2023 razširile na več tisoč spletnih strani – vključno s pornografskimi. Kljub večkratnim zahtevam za odstranitev se fotografije še vedno pojavljajo v Googlovem iskalniku. Ena od žrtev zdaj išče pravico na sodišču v Münchnu.

Fotografije se pojavljajo znova in znova – tudi v iskalniku slik

Po podatkih organizacije Hate Aid, ki pravno podpira tožnico, so bile fotografije pogosto najdene v povezavi z njunimi pravimi imeni in eksplicitnimi iskalnimi izrazi. Google je po posameznih zahtevah fotografije sicer odstranil, a se iste ali rahlo spremenjene različice pojavijo vedno znova.

"Naš primer ni osamljen"

Hate Aid opozarja, da gre za širšo družbeno težavo. "To ni osamljen primer," so poudarili. "Seksualizirano nasilje na podlagi fotografij je stalna težava v naši svetovalni praksi. Google pri tem igra pomembno vlogo." Organizacija žrtvam spletnega nasilja zagotavlja pravno in psihološko podporo.

Primer v Münchnu bi lahko postavil precedens glede Googlove odgovornosti za zaščito zasebnosti pod GDPR. Foto: Guliverimage

V enem letu in pol je bilo zaznanih okoli dva tisoč zadetkov, kjer so bile sporne fotografije prikazane v iskalniku. Posledice so bile za tožnico hude: ljudje iz njenega kroga in celo z delovnega mesta so videli fotografije, zaradi česar se je preselila in poiskala novo zaposlitev.

Google: Gre za kompleksno težavo

Googlov tiskovni predstavnik je dejal, da boj proti širjenju takih vsebin ostaja prednostna naloga. "Zavedamo se, kako travmatično je, ko se osebna vsebina brez dovoljenja pojavi na spletu," so zapisali in dodali, da so razvili vrsto orodij za ukrepanje.

Ali Google krši GDPR?

Tožba temelji na evropski Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR), ki vključuje pravico do pozabe. To pomeni, da posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki, v tem primeru fotografije, trajno odstranijo iz rezultatov iskanja. Sodba v tem primeru bi lahko postavila pomemben pravni precedens.

Sodišče v Münchnu je potrdilo, da je tožba vložena, Google pa ima čas za odgovor do konca septembra. Datum obravnave še ni določen, a primer že zdaj odpira pomembna vprašanja o odgovornosti tehnoloških gigantov za zaščito zasebnosti na spletu.