Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
29. 10. 2025,
12.12

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
dokumentarni film Amazon Prime Amazon The Beatles glasba Paul McCartney

Sreda, 29. 10. 2025, 12.12

1 ura, 26 minut

Amazon objavil napovednik za dokumentarni film o Paulu McCartneyju

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Paul McCartney, glasbenik | "Kako lahko sploh kdaj naredim kaj, kar je vsaj približno tako dobro kot Beatli?" se je Paul spraševal po razhodu Beatlov. | Foto Guliverimage

"Kako lahko sploh kdaj naredim kaj, kar je vsaj približno tako dobro kot Beatli?" se je Paul spraševal po razhodu Beatlov.

Foto: Guliverimage

Amazonov Prime Video je objavil napovednik za dokumentarni film o Paulu McCartneyju. Film Man on the Run, ki bo v izbranih kinodvoranah in na Amazonovi pretočni platformi na ogled od 25. februarja, spremlja življenje danes 83-letnega britanskega glasbenika po razpadu slavnih Beatlov, ko je s pokojno ženo Lindo ustvaril svojo skupino Wings.

V napovedniku McCartney po pisanju francoske tiskovne agencije AFP pove, da je po razhodu Beatlov razmišljal, kako naprej. "Kako lahko sploh kdaj naredim kaj, kar je vsaj približno tako dobro kot Beatli?" se sprašuje in doda, da je mislil, da bi morali začeti od začetka. "To je bila uganka, ki sem jo moral razvozlati," reče.

Pri Amazonu so razkrili, da film kronološko prikazuje McCartneyjevo solo kariero. | Foto: Guliverimage Pri Amazonu so razkrili, da film kronološko prikazuje McCartneyjevo solo kariero. Foto: Guliverimage

V film vključili še nevidene posnetke in arhivsko gradivo

Pri Amazonu so razkrili, da film kronološko prikazuje McCartneyjevo solo kariero, ko se spoprijema s številnimi izzivi, medtem ko ustvarja novo glasbo, ki bo opredelila novo desetletje. Pojasnili so tudi, da so v film vključili še nevidene posnetke in arhivsko gradivo, da bi na ta način ujeli McCartneyjevo "preobrazbeno obdobje po Beatlih".

Skoraj dve uri dolg dokumentarec režira nagrajeni Morgan Neville ter bo del novega partnerstva med McCartneyjem, Universal Music Group in Amazonom, ki bo ponujalo ekskluzivno glasbo in izdelke.

Kmalu izide tudi nova McCartneyjeva knjiga

Napovednik filma so objavili tik pred izdajo nove McCartneyjeve knjige Wings: The Story of a Band on the Run, ki bo izšla 4. novembra.

Charlie Puth z ženo Brooke
Trendi Glasbenik Charlie Puth v novem videospotu razkril, da bo postal očka
D'Angelo, glasbenik
Trendi Umrl soul glasbenik D'Angelo
Liam Gallagher
Trendi Pevec skupine Oasis Liam Gallagher postal dedek
dokumentarni film Amazon Prime Amazon The Beatles glasba Paul McCartney
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.