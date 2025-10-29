Amazonov Prime Video je objavil napovednik za dokumentarni film o Paulu McCartneyju. Film Man on the Run, ki bo v izbranih kinodvoranah in na Amazonovi pretočni platformi na ogled od 25. februarja, spremlja življenje danes 83-letnega britanskega glasbenika po razpadu slavnih Beatlov, ko je s pokojno ženo Lindo ustvaril svojo skupino Wings.

V napovedniku McCartney po pisanju francoske tiskovne agencije AFP pove, da je po razhodu Beatlov razmišljal, kako naprej. "Kako lahko sploh kdaj naredim kaj, kar je vsaj približno tako dobro kot Beatli?" se sprašuje in doda, da je mislil, da bi morali začeti od začetka. "To je bila uganka, ki sem jo moral razvozlati," reče.

Pri Amazonu so razkrili, da film kronološko prikazuje McCartneyjevo solo kariero. Foto: Guliverimage

V film vključili še nevidene posnetke in arhivsko gradivo

Pri Amazonu so razkrili, da film kronološko prikazuje McCartneyjevo solo kariero, ko se spoprijema s številnimi izzivi, medtem ko ustvarja novo glasbo, ki bo opredelila novo desetletje. Pojasnili so tudi, da so v film vključili še nevidene posnetke in arhivsko gradivo, da bi na ta način ujeli McCartneyjevo "preobrazbeno obdobje po Beatlih".

Skoraj dve uri dolg dokumentarec režira nagrajeni Morgan Neville ter bo del novega partnerstva med McCartneyjem, Universal Music Group in Amazonom, ki bo ponujalo ekskluzivno glasbo in izdelke.

Kmalu izide tudi nova McCartneyjeva knjiga

Napovednik filma so objavili tik pred izdajo nove McCartneyjeve knjige Wings: The Story of a Band on the Run, ki bo izšla 4. novembra.