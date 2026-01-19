Družbena omrežja je preplavil preprost, a presenetljivo učinkovit lepotni trik, in sicer mešanje tekoče podlage s pudrom za utrjevanje, še preden jo nanesemo na obraz. Čeprav se sliši nenavadno, tehnika obljublja boljšo prekrivnost, daljšo obstojnost in lepši končni videz kože, brez dodatnega plastenja in brez težkega občutka na obrazu.

Razlog, da trik deluje, je povsem logičen. Puder že v sami mešanici vpije del sebuma in zmehča teksturo podlage, zato se ta lepše nanese na kožo, se manj premika in ostane bolj enakomerna čez dan. Koža deluje bolj gladka, matirana, a še vedno naravna, kar je tudi razlog, da trik uporabljajo številni profesionalni vizažisti.

Najboljša izbira je bel puder, saj ne spremeni barve podlage ter pusti končni videz čist in nevtralen. Če želite rahlo korekcijo tena, lahko posežete tudi po nežno obarvanem pudru, vendar le, če se popolnoma ujema z vašim odtenkom kože.

#makeuptips #beautyhacks #contourhack #skincare ♬ original sound - 𝐦𝐢𝐥𝐚𝐧𝐚❄️ @lenkalul viral makeup hacks that ACTUALLY WORK!💋💋 which one would you try? products: @Lancôme teint idole ultra wear foundation in 235n + @ONE SIZE BEAUTY setting powder @L'Oréal Paris UK revitalift spf50 + @YSL Beauty all hours glow foundation in LC4 @lorealparisuk infallible face sculptor in ‘light contour’ + L'Oreal Paris true match concealer in ‘light’ @Armani beauty luminous silk cheek tint in 65 @lorealparisuk le shadow stick in ‘brown abyss’ + @Urban Decay UK in ‘peach bum’ @pradabeauty pradascope mascara @Kylie Cosmetics lip liner in ‘lure’ @Valentino.Beauty spike valentino lipstick in 134R @KIKO Milano 3D hydra gloss in 01 #makeuphacks

Pri razmerju velja pravilo, da je manj več. Dovolj sta manjša količina tekoče podlage in ščepec pudra, ki ju dobro zmešate, da dobite enotno teksturo. Mešanica mora ostati kremasta in lahka, če postane pregosta, ste najverjetneje uporabili preveč pudra. Trik je idealen za dneve, ko želite, da vaša podlaga zdrži dlje in je videti brezhibno od jutra do večera.

