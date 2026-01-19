Ponedeljek, 19. 1. 2026, 18.58
52 minut
Bruce Willis se je za to filmsko uspešnico odrekel plačilu
Na kanalu AMC Slovenija si lahko v torek ob 20. uri ogledate kultni film Dvanajst opic (12 Monkeys) režiserja Terryja Gilliama, ki je bil posnet z zelo omejenim proračunom, Bruce Willis pa je vlogo odigral celo brezplačno – plačilo je dobil šele po izjemnem uspehu filma.
Veliko tveganje s filmom Dvanajst opic se je izplačalo za vse vpletene. Film, katerega proračun je za hollywoodske razmere znašal skromnih 29 milijonov dolarjev, je po premieri leta 1995 namreč v kinoblagajne prinesel skoraj 170 milijonov in požel pohvale tako kritikov kot občinstva, na spletnem portalu IMDb pa se ponaša z oceno 8.0.
Bruce Willis je bil v času snemanja te ZF-uspešnice že uveljavljen igralec, ki si je želel sodelovati z znamenitim režiserjem Terryjem Gilliamom, zato je bil pripravljen svojo vlogo odigrati brezplačno. Plačilo je prejel šele po tem, ko se je celovečerec izkazal za zelo uspešnega.
Bruce Willis in Brad Pitt v filmu Dvanajst opic. V uspešnici Terryja Gilliama igrata tudi Madeleine Stowe in Christopher Plummer.
Film, ki je Bradu Pittu prinesel prvo nominacijo za oskarja
Willis pa ni edini, ki se je za sodelovanje v tem filmu odrekel običajni plači, saj je za mnogo nižji znesek svojo vlogo odigral tudi Brad Pitt, ki je bil na koncu celo prvič nominiran za oskarja za najboljšo stransko vlogo, dobil pa je zlati globus. Čeprav je ekipa Dvanajstih opic pazila na stroške na vsakem koraku, si je film oskarjevsko nominacijo prislužil tudi v kategoriji najboljše kostumografije.