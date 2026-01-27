Na kanalu AMC Slovenija bo v sredo, 28. januarja, ob 20.20 na sporedu akcijska pustolovščina Mumija (The Mummy) s Tomom Cruisom v glavni vlogi. Kljub izkušenemu režiserju, zvezdniškemu igralcu in močni podpori studia pa film, ki je v kinoblagajne prinesel več kot 410 milijonov dolarjev (dobrih 345 milijonov evrov), velja za neuspeh v karieri Toma Cruisa.

Ko beseda nanese na filmsko Mumijo, večina najprej pomisli na film, ki je leta 1999 med zvezde izstrelil Brendana Fraserja in Rachel Weisz. Leta 2001 sta posnela tudi nadaljevanje, medtem ko tretji film s Fraserjem (in Mario Bello namesto Rachel Weisz) ni bil tako uspešen.

Studio se je leta 2017 odločil ponovno predelati zgodbo o Mumiji, tokrat z bolj temačno noto in s Tomom Cruisom v glavni vlogi vojaka, ki po nesreči prebudi starodavno egipčansko mumijo, ki jo igra Sofia Boutella. Ta nato začne sejati kaos, medtem ko skuša reinkarnirati svojo davno izgubljeno ljubezen.

To je prvi sodobni film o mumiji, v katerem je naslovno pošast, princeso Ahmanet, odigrala ženska. Preobrazba Sofie Boutelle v mumijo je trajala od tri do pet ur.

A Mumije kljub vedno prepričljivemu Tomu Cruisu gledalci niso sprejeli tako toplo kot pustolovskih filmov iz preloma stoletja. Svoje mnenje, zakaj je tako, je imel tudi Brendan Fraser, ki je povedal, da je bila novejša različica zgodbe preprosto preveč grozljiva in premalo zabavna, medtem ko se je Mumija iz leta 1999 bolj približala duhu Indiane Jonesa.

Mumija je leta 2017 v kinoblagajne sicer prinesla lep kupček denarja, a produkcijski in promocijski stroški filma so bili tako visoki, da je film, čeprav je zaslužil 410 milijonov ameriških dolarjev (približno 345 milijonov evrov), studiu pridelal večmilijonsko izgubo.

V Mumiji se nam v vlogi dr. Jekylla predstavi Russell Crowe.

Mumija s Tomom Cruisom bi sicer morala zaznamovati začetek filmov iz sklopa Dark Universe studia Universal, v katerem bi se v med seboj povezanih zgodbah zvrstile Universalove klasične pošasti. Že v Mumiji se pojavi Russell Crowe v vlogi dr. Jekylla oziroma gospoda Hyda, medtem ko bi moral Johnny Depp odigrati nevidnega človeka, Javier Bardem pa se je dogovarjal za vlogo Frankensteinove pošasti, a ko Mumija ni bila tako uspešna, kot bi si želeli, je ideja o Temačnem svetu zamrla.

Kljub temu pa se nam kmalu obeta nov filmski izlet v svet strašljivih (in ne povsem mrtvih) egipčanskih mumij, saj po četrt stoletja snujejo nov film z Brendanom Fraserjem in Rachel Weisz.

Akcijski spektakel Mumija s Tomom Cruisom bo na kanalu AMC Slovenija v sredo, 28. januarja, ob 20.20. Za še več akcije bo ob 22. uri poskrbel še kultni Terminator 2: Sodni dan (Terminator 2: Judgment Day).