To je najdražji kaskaderski podvig vseh časov #video

Na kanalu AMC Slovenija bo nocoj ob 20.05 akcijski film Plezalec (Cliffhanger), ki se ponaša z najdražjim kaskaderskim podvigom vseh časov, saj so zaradi izjemne nevarnosti zanj odšteli kar milijon ameriških dolarjev in se celo zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov.

Film Plezalec (Cliffhanger) je leta 1993 Sylvestra Stallona postavil v vlogo izkušenega gorskega reševalca, kar je bil za igralca velik izziv, saj se bori s strahom pred višino. Večino izzivov s plezanjem v gorah so tako posneli kaskaderji, medtem ko je Stallone svoje prizore večinoma posnel v studiu.

Rekordni strošek za kaskaderja je pokril Stallone osebno

Eden izmed kaskaderskih podvigov je bil še posebno nevaren, saj je šlo za spust po jeklenici med dvema letaloma na višini 4.600 metrov, posneti pa so ga morali v prvem – in edinem – poskusu. Prizor se je zapisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, a ne zaradi nevarnosti, temveč kot najdražji kaskaderski podvig vseh časov, saj je kaskader Simon Crane takrat zanj prejel kar milijon ameriških dolarjev plačila (skoraj 850 tisoč evrov). Ker si produkcija takšnega stroška ni mogla privoščiti, je denar zanj zagotovil Stallone s tem, da se je odpovedal delu plačila za svojo vlogo.

Večino filma so sicer posneli v bližini Cortine d'Ampezzo, enega od prizorišč letošnjih zimskih olimpijskih iger, poleg Sylvestra Stallona pa v filmu igra tudi znanka iz Severnih obzorij Janine Turner in nominiranec za oskarja John Lithgow.

Zgodba filma Plezalec (Cliffhanger):

Ko gre ena od njegovih reševalnih akcij po zlu in umre dekle njegovega najboljšega prijatelja, Gabe za nesrečo krivi sebe, zato službo obesi na klin in zapusti domače mesto. Nekaj mesecev kasneje se vrne, da bi prepričal svoje dekle Jessie, naj se mu pridruži v drugem kraju in si tam skupaj z njim ustvari novo življenje. Med njegovim obiskom pa reševalci prejmejo klic na pomoč in Gabe se še zadnjič pridruži kolegom, da bi rešili skupino nemočnih ljudi. Nihče pa ne ve, da gre v resnici za nevarne ugrabitelje.

