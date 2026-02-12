Če bi David Schwimmer leta 1997 sprejel ponujeno vlogo v uspešnici Možje v črnem, potem ga danes morda ne bi poznali predvsem kot Rossa iz Prijateljev, hkrati pa bi bila ta uspešnica brez Willa Smitha videti precej drugače ... Trilogijo Možje v črnem si lahko na kanalu AMC Slovenija ogledate ob petkih od 13. februarja dalje.

Akcijska komedija Možje v črnem (Men in Black) so bili leta 1997 velika uspešnica, ki sta ji sledili še dve nadaljevanji z Willom Smithom in Tommyjem Leejem Jonesom v vlogah agentov, ki nadzorujeta aktivnosti nezemljanov na Zemlji. Leta 2019 so posneli še četrti film, ki je na novo zagnal franšizo in v glavnih vlogah predstavili nova agenta, Chrisa Hemswortha in Tesso Thompson.

Komični akcijski film temelji na priljubljenih stripih, v katerih pa je lik agenta J, ki ga igra Will Smith, pravzaprav svetlolasi belec.

Možje v črnem 2 Foto: AMC Slovenija

Tudi iskanje igralca, ki bi odigral nejevernega agenta J, se je začelo povsem drugače, saj so vlogo sprva ponudili Davidu Schwimmerju, ki je bil kot Ross v humoristični seriji Prijatelji (Friends) takrat na višku priljubljenosti, a je vlogo zavrnil.

Nesojeni filmski zvezdnik: Odločitev je bila brutalna

Kasneje je sicer priznal, da je bila odločitev "brutalna", in se spraševal, ali se je odločil prav, ko je zavrnil sodelovanje v franšizi. Takrat je namreč raje izpeljal dogovor iz pogodbe z Miramaxom, ki je tlakovala pot do njegovega režijskega prvenca, od katerega je bilo odvisnih kar nekaj služb preostalih sodelujočih pri projektu.

Igralec David Schwimmer je najbolj znan po vlogi Rossa v Prijateljih. Foto: IMDb

"Vloga v Možeh v črnem je bila v navzkrižju z mojimi načrti," je povedal v podkastu Origins s Cush Jumbo. "Bil je moj poletni premor od Prijateljev, imel sem štirimesečno okno in Može v črnem bi snemali točno takrat, ko sem hotel režirati film." A ko je visokoproračunska znanstvenofantastična akcijska komedija izstrelila Willa Smitha v filmskega zvezdnika in porodila snemanje dveh nadaljevanj, je Schwimmer priznal, da se je večkrat spraševal, kako drugače bi se lahko odvila njegova kariera.

"Jasno je, da bi se moja kariera lahko odvila drugače"

"Bila je odlična priložnost, seveda. A slediti moraš svojim nagonom, slediti moraš svojemu srcu," je dejal in dodal: "Poglejte, zdaj, 20 ali več let kasneje, se zavedam, da bi ta film iz mene naredil filmskega zvezdnika. Če pogledamo uspeh tega filma in franšize, je jasno, da bi se moja kariera lahko odvila drugače."

Možje v črnem 3 Foto: AMC Slovenija

David Schwimmer sicer ni edini igralec, ki je zavrnil vlogo agenta J. Za njim se je vlogi odpovedal tudi Chris O'Donnell, saj se mu je zdelo, da je lik preveč podoben Robinu, ki ga je odigral v dveh filmih o Batmanu, medtem ko so vlogo izkušenega agenta K, ki jo je odigral Tommy Lee Jones, najprej ponudili še eni hollywoodski legendi, znani po namrgodenem izrazu – Clintu Eastwoodu.