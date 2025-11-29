Razkrito, kaj sta Brad Pitt in Jennifer Aniston počela v postelji

Kaj sta Brad Pitt in Jennifer Aniston pravzaprav počela zvečer, ko sta bila poročena? Hollywoodski zvezdnik je nekoč razkril Jacku Osbournu, da sta si z Jennifer vsako noč v spalnici ogledala resničnostno televizijsko serijo Osbournovi.

Čeprav 61-letni Brad Pitt in 56-letna Jennifer Aniston nista skupaj že 20 let, se mnogi še vedno z veseljem spominjajo enega najbolj odmevnih parov v zgodovini Hollywooda. Še danes javnost zanima vsaka majhna zasebna podrobnost igralčevega razmerja, piše nemški medij Gala.

Brad je Jacku zaupal svojo skrivnost

Zdaj je Jack Osbourne, sin zdaj že pokojnega pevca Ozzyja Osbourna in del resničnostne televizijske serije o življenju družine Osbourne, razkril, kaj mu je Pitt zaupal leta 2002 ob robu podelitve nagrad Emmy.

Pitt, ki je na podelitev prišel skupaj z Jennifer, je pristopil k Jacku Osbournu in mu rekel: "Obožujem vašo oddajo." Pitt je nato razkril svoj ritual pred spanjem z Jennifer.

V postelji sta skupaj gledala Osbournove

Njuna ljubezen do resničnostnega šova očitno ni poznala meja. Brad je Jacku menda povedal: "Z Jennifer sva prosila agenta, naj nama priskrbita kopije (oddaje Osbournovi)," je rekel Pitt in dodal: "Z Jennifer oddajo gledava vsak večer v postelji."