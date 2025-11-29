Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sobota,
29. 11. 2025,
18.31

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
Ozzy Osbourne Jack Osbourne Jennifer Aniston Brad Pitt

Sobota, 29. 11. 2025, 18.31

33 minut

Razkrito, kaj sta Brad Pitt in Jennifer Aniston počela v postelji

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
Brad Pitt in Jennifer Aniston | Brad in Jennifer sta postala par leta 1998, poročila sta se leta 2000, ločila pa leta 2005. | Foto Guliverimage

Brad in Jennifer sta postala par leta 1998, poročila sta se leta 2000, ločila pa leta 2005.

Foto: Guliverimage

Kaj sta Brad Pitt in Jennifer Aniston pravzaprav počela zvečer, ko sta bila poročena? Hollywoodski zvezdnik je nekoč razkril Jacku Osbournu, da sta si z Jennifer vsako noč v spalnici ogledala resničnostno televizijsko serijo Osbournovi.

Čeprav 61-letni Brad Pitt in 56-letna Jennifer Aniston nista skupaj že 20 let, se mnogi še vedno z veseljem spominjajo enega najbolj odmevnih parov v zgodovini Hollywooda. Še danes javnost zanima vsaka majhna zasebna podrobnost igralčevega razmerja, piše nemški medij Gala.

Brad je Jacku zaupal svojo skrivnost

Zdaj je Jack Osbourne, sin zdaj že pokojnega pevca Ozzyja Osbourna in del resničnostne televizijske serije o življenju družine Osbourne, razkril, kaj mu je Pitt zaupal leta 2002 ob robu podelitve nagrad Emmy.

Tom Cruise in Nicole Kidman
Trendi Tom Cruise osupnil s svojo izjavo o nekdanji ženi

Pitt, ki je na podelitev prišel skupaj z Jennifer, je pristopil k Jacku Osbournu in mu rekel: "Obožujem vašo oddajo." Pitt je nato razkril svoj ritual pred spanjem z Jennifer.

V postelji sta skupaj gledala Osbournove

Njuna ljubezen do resničnostnega šova očitno ni poznala meja. Brad je Jacku menda povedal: "Z Jennifer sva prosila agenta, naj nama priskrbita kopije (oddaje Osbournovi)," je rekel Pitt in dodal: "Z Jennifer oddajo gledava vsak večer v postelji."

Družina Osbourne: hčerka Kelly, mama Sharon, oče Ozzy in sin Jack. Resničnostna oddaja o tej družini je bila zelo priljubljena pred leti, oboževala sta jo tudi Brad Pitt in Jennifer Aniston. | Foto: Guliverimage Družina Osbourne: hčerka Kelly, mama Sharon, oče Ozzy in sin Jack. Resničnostna oddaja o tej družini je bila zelo priljubljena pred leti, oboževala sta jo tudi Brad Pitt in Jennifer Aniston. Foto: Guliverimage
Gloria-Sophie Burkandt
Trendi Hčerka znanega politika sporoča: Spet sem samska
Amira Pocher
Trendi Rodila se je v zibelki slovenstva, zdaj pa je zvezda v Nemčiji
Celina Midelfart
Trendi Lepotica, ki ji je Melania prevzela fanta
Sarah Brandner
Trendi Je ubogo, zavrnjeno dekle končno našlo ljubezen?
Esther Sedlaczek
Trendi Lepotica, ki jo povezujejo z Bastianom Schweinsteigerjem, odhaja
Esther Sedlaczek
Trendi Spregovorila je o Bastianu Schweinsteigerju
Joan in Richard Branson
Trendi Umrla je žena slavnega milijarderja, skupaj sta bila 50 let
Philip Seymour Hoffman in Mimi O'Donnell
Trendi Si je po smrti slavnega partnerja našla novega moškega?
Ozzy Osbourne Jack Osbourne Jennifer Aniston Brad Pitt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.