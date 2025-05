Je ubogo, zavrnjeno dekle končno našlo ljubezen?

Nemški fotomodel Sarah Brandner je bila sedem let dekle nogometaša Bastiana Schweinsteigerja. Zveze je bilo konec jeseni 2014, ko je Bastian spoznal Srbkinjo Ano Ivanović. Zdaj je zveza med Bastianom in Ano v veliki krizi, Sarah pa je morda končno našla srečo v zvezi z nemškim poslovnežem Christianom Hymerjem.

"Če bi se morala opisati s tremi lastnostmi, bi rekla: odprta, pozorna in blizu naravi. Joga in tek sta prav tako del mene kot ozaveščen življenjski slog in zanimanje za trajnost. Navdušijo me preproste stvari v življenju, kot je vsakodnevni sprehod po gozdu z mojim mešancem labradorcem Pacom ali dober obrok."

Tako se na svoji spletni strani opisuje nemški fotomodel, modna oblikovalka in igralka Sarah Brandner, ki je bila pred več kot desetletjem najbolj znana kot dekle takratnega nemškega nogometaša Bastiana Schweinsteigerja.

Veselje v Braziliji, nato šok iz New Yorka

Z njim se je veselila 13. julija 2014 na zelenici slovitega nogometnega stadiona Maracana v Rio de Janeirju, ko je Nemčija postala svetovni nogometni prvak. Njuna ljubezen se je zdela večna. A že kmalu so prišli nadnjo črni oblaki. Že čez nekaj mesecev se je Bastian ogrel za srbsko tenisačico Ano Ivanović.

Sarah in štiri leta starejši Bastian sta bila par od junija 2007. Spoznala sta ste v nekem münchenskem butiku, ko je imela 19 let. Sarah ni bila prvo Bastianovo dekle, med letoma 2003 in 2007 je nogometaš hodil z Danielo Aumeier. Na fotografiji: Sarah in Bastian se 13. julija 2014 na stadionu Maracana v Rio de Janierju veselita zmage nemškega elfa nad Argentinci v finalu svetovnega nogometnega prvenstva. Sredi septembra istega leta se je Bastian v New Yorku že sprehajal z Ano Ivanović. Foto: Reuters

Septembra 2014 so nemški mediji objavili skupne fotografije Bastiana in Ane iz New Yorka. Bild je o tem povprašal tudi Sarah, ki je skorajda odrezavo odgovorila: "No, za zdaj mi gre kar dobro." V začetku leta 2015 sta Ana in Bastian zvezo tudi uradno potrdila. Nemec in lepa Srbkinja sta se leta 2016 poročila v Benetkah. V zakonu so se jima rodili trije sinovi.

Sarah se preseli v New York, Bastian pride v Chicago

A zdaj je po poročanju medijev zakon med Bastianom in Ano v resni krizi, govori se že o ločitvi. Ana se je tako znašla v položaju, v katerem je bila jeseni 2014 Sarah. Ta je po koncu zveze z Bastianom leta 2015 na Oktoberfestu spoznala nemškega podjetnika Michaela Beierja, a že spomladi 2016 je bilo njune zveze konec.

Verjetno je želja po novem začetku, stran od njenega domačega Münchna, Sarah spodbudila, da se je avgusta 2016 preselila v New York, kjer je nekaj časa delala kot fotomodel.

A če je mislila, da bo s selitvijo v ZDA ubežala preteklosti, se je uštela. Marca 2017 se je namreč v ZDA preselil tudi njen nekdanji fant Bastian. Schweinsteiger je namreč takrat podpisal pogodbo z ameriškim nogometnim moštvom Chicago Fire. Za ta klub je Nemec igral do leta 2019.

Sarah in Christian

Lani jeseni so nemški mediji poročali, da je Sarah, ki v javnosti ni nikoli rekla žal besede na račun nekdanjega fanta Bastiana, v razmerju z nemškim poslovnežem Christianom Hymerjem. Par se je prvič javno pojavil na Oktoberfestu leta 2023.

Medtem ko Brandnerjeva na Instagramu ostaja zadržana glede ljubezni, Hymer občasno deli njune skupne fotografije, na primer julija lani na poroki v Italiji.

Christian preživlja veliko časa na Baliju

Zaradi tega je Sarah ob robu lanskega Oktoberfesta za nemško revijo Bunte spregovorila o svoji ljubezni in razkrila, da morata oba živeti v razmerju na daljavo. Njen Christian preživlja veliko časa na Baliju, ker je tam pred kratkim odprl hotel.

Christian Hymer je na Instagram objavil trenutke s Sarah v Benetkah:

"Takšno razmerje ima dve plati," je Sarah povedala za Bunte in nadaljevala: "Neverjetno srečna sva, ko sva spet skupaj, seveda pa morava paziti, da nisva predolgo ločena, ker se lahko sicer odtujiva."