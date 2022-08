Ukrajinski novinar Fajonovi: Kje so obtičali obljubljeni tanki iz Slovenije?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajina še vedno zaman čaka na tanke iz Slovenije, o dobavi katerih se je z Nemčijo, ki bi nam v zameno poslala oklepna vozila, dogovarjala že vlada Janeza Janše. Oblast je nato prevzela vlada Roberta Goloba, ki dogovora z Nemci še ni dosegla, Ukrajinci pa so zato še vedno brez nujno potrebnih tankov.

"Rekli ste, da pričakujete predloge ukrajinske strani glede vojaške opreme. Ampak vi že veste, kaj potrebujemo. Vi veste, da so tanki, ki so nam bili obljubljeni, nekje obtičali. Kaj je z njimi?" je zato novinar ukrajinskega spletnega medija Evropska pravda v intervjuju med njenim nedavnim obiskom Ukrajine vprašal slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Ta mu je odgovorila:

"Moram vas popraviti. Imamo novo vlado. Ob prevzemu vlade nismo imeli ničesar na mizi. Imeli smo eno odločitev iz preteklosti, ki je bila izvedena v našem mandatu. To je bila dobava nekaterih vojaških vozil, ki jih je Ukrajina prejela pred kratkim. Trpimo z vami ter občudujemo vaš pogum in vašo sposobnost ter željo po odporu. Dokler bo Ukrajina potrebovala vojaško opremo in bo imela željo po odporu, ki jo popolnoma razumemo, jo mora Evropa enotno podpirati."

Vprašanje novinarja in odgovor Fajonove si poglejte na zgornjem posnetku od 1:56 naprej.

Kaj se dogaja s tanki, uradno ni mogoče izvedeti

Po naših informacijah je vlada Janeza Janše sprejela odločitev, da bo Sloveniji pomagala z donacijo pušk, streliva, čelad, neprebojnih jopičev in oklepnikov. Slovenija se je poleg tega z Nemčijo začela dogovarjati, da bo v Ukrajino poslala tanke M84, v zameno pa bi nam Nemčija poslala oklepna vozila.

Slovenija si je želela, da bi nam Nemci poslali oklepnike leopard, a so nam ti ponujali stare marderje, v kar slovensko obrambno ministrstvo ni privolilo. Slovenija je nadalje predlagala, da nam Nemci pošljejo boxerje. Nemci so prejem predloga potrdili, nato pa je v Sloveniji oblast prevzela vlada Roberta Goloba.

Kaj se je dogajalo v nadaljevanju, uradno ni mogoče izvedeti, saj tako ministrstvo za obrambo kot ministrstvo za zunanje zadeve molčita. Jasno je le, da dogovor z Nemci še ni dosežen in da Ukrajinci še vedno zaman čakajo tanke iz Slovenije.