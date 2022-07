Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je prispela v Kijev in začela svoj obisk v Ukrajini z namenom izraziti podporo Slovenije Ukrajini in njenim pogumnim ljudem. Ko je pred štirimi meseci skupaj s poljskim in češkim premierjem enako storil nekdanji predsednik vlade Janez Janša, je Fajonova njegovo potezo kritizirala.

Ob prevzemu položaja zunanje ministrice je Tanja Fajon napovedala obisk Ukrajine. Kot so danes objavili na Twitterju, je Fajonova že prispela v Kijev, kjer bo predstavila dozdajšnjo slovensko pomoč Ukrajini in prisluhnila ukrajinskim potrebam po nadaljnji pomoči.

Med drugim bo izrazila pripravljenost sodelovanja Slovenije pri povojni obnovi Ukrajine, so sporočili z MZZ.

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je prispela v Kijev in začela svoj obisk v Ukrajini, s katerim izkazuje 🇸🇮 podporo in solidarnost z 🇺🇦. pic.twitter.com/4qW481aFkD — Slovenia in Ukraine (@SLOinUKR) July 27, 2022

Dober mesec po začetku vojne v Ukrajini je nekdanji predsednik vlade Janez Janša v družbi poljskega premierja Mateusza Morawieckega in češkega premierja Petra Fiale odpotoval v Kijev z enakim namenom, kot je to zdaj storila Fajonova.

Medtem ko so nekateri Janšev obisk označili za eno največjih dejanj slovenske zunanje politike v zgodovini, je Fajonova storila ravno nasprotno. Obregnila se je v Janševo odločitev in jo kritizirala na Twitterju.

Med kolegi @spdbt v @Bundestag so odzivi na obisk Janše v Kievu mešani, od napačnega signala do znamenja solidarnosti. A s prevladujočo oceno, da je škoda, ker je med prvimi na obisku prav zaveznik ta istih rušiteljev miru, demokracije. Farsa, da bi pozabili, na kateri strani so. pic.twitter.com/WOehVlRQ3i — Tanja Fajon (@tfajon) March 15, 2022

"Če rečemo, da je pogumno dejanje, da so se predsedniki odpravili na vojno območje, moramo reči tudi, da je zelo tvegano dejanje. Zaradi varnostnih tveganj, pa tudi zaradi sporočila. Premierji namreč niso bili usklajeni z institucijami EU in so na pot odšli na lastno pest, brez mandata. Zato so bili evropski odzivi na to pot mešani. Zagotovo pa je to sporočilo solidarnosti predsedniku Zelenskemu in ljudem v Ukrajini simbolično zelo pomembno," je v intervjuju za Siol.net obisk treh premierjev v Kijevu komentirala Fajonova.

Medtem je aktualni predsednik Borut Pahor Janšev obisk pri ukrajinskem predsedniku komentiral tako: