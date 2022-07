Ukrajinci: Ubili smo dva najboljša Putinova pilota #vŽivo

154. dan vojne v Ukrajini. Evropska unija se je odločila obnoviti sankcije proti Rusiji za nadaljnjih šest mesecev, do konca januarja 2023. Velika Britanija je v torek napovedala nove sankcije proti ruskim ministrom, družinskim članom, ki imajo povezave s Kremljem, in vodilnim osebam v proruskih separatističnih regijah na vzhodu Ukrajine. Ukrajinci trdijo, da so v napadu na Doneck ubili dva Putinova pilota, medtem ko je Nemčija Ukrajini poslala še več orožja oziroma raketnih sistemov in samovoznih havbic.

Ruska družba Gazprom bo po napovedih dobavo plina prek plinovoda Severni tok danes zmanjšala na 20 odstotkov polne zmogljivosti, potem je dobava že sedaj zmanjšana na 40 odstotkov. Gazprom kot razlog za manjšo dobavo navaja popravilo plinskih turbin.

Ruski energetski velikan je v ponedeljek sporočil, da bo pretok plina po plinovodu, ki pod Baltskim morjem povezuje Rusijo in Nemčijo, danes ob 7. uri po moskovskem času (ob 6. uri po srednjeevropskem poletnem času), zmanjšal na 33 milijonov kubičnih metrov, kar predstavlja 20-odstotne zmogljivosti plinovoda. Ustavil bo namreč še eno Siemensovo turbino na kompresijski postaji Portovaja, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Popravilo ene od turbin je Gazprom kot razlog navajal že ob zmanjšanju dobave sredi junija na 40 odstotkov. Pretok plina je nato 11. julija zaradi, kot je sporočil, vzdrževalnih del popolnoma ustavil. Plin je skladno z napovedmi znova stekel 21. julija, a v količini kot pred ustavitvijo, torej na 40 odstotkih zmogljivosti. Foto: Reuters

Siemens Energy je v ponedeljek sporočil, da je turbina (ki je bila na popravilu v Kanadi in je bila navedena kot razlog za zmanjšanje dobave v juniju, op. STA) že od začetka prejšnjega tedna pripravljena za izvoz iz Nemčije v Rusijo, ampak da manjka še carinska dokumentacija za uvoz v Rusijo, ki pa jo lahko priskrbi le stranka, torej Gazprom.

Ta je v ponedeljek na Twitterju tudi objavil, da je od Siemensa prejel dokumente, ki so jih izdale kanadske oblasti, da pa ti ne odpravljajo tveganj, ki jih vidi Gazprom, in da se ob tej dokumentaciji porajajo nova vprašanja.

7.00 V Istanbulu odprtje centra za nadzor izvoza žita po Črnem morju

Združeni narodi in Turčija bodo danes v Istanbulu skupaj z Rusijo in Ukrajino odprli skupni center za poveljevanje in nadzor, ki bo usklajeval izvoz žita po Črnem morju. Slovesnosti v Istanbulu se bo med drugim udeležil turški obrambni minister Hulusi Akar, prisotna pa naj bi bila tudi ruska delegacija.

Dogovor o skupnem centru je bil sklenjen v okviru prelomnega sporazuma o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč, ki sta ga sprti strani minuli petek v Istanbulu podpisali z ZN in Turčijo, piše STA. V centru bodo tako sodelovali predstavniki Ukrajine, Rusije, Turčije in ZN.

Obe strani sta se zavezali, da ladij, ki bodo prevažale žito, ne bosta napadali. Skladno z dogovorom pa bo ladje pregledovala Turčija, ki bo tako zagotovila, da te ne prevažajo orožja.

Ruska invazija na Ukrajino že dlje časa ovira pošiljke žita iz te države, ki je ena največjih izvoznic pšenice in drugega žita na svetu. To je sprožilo strahove pred globalnim pomanjkanjem hrane.

Blokada pristanišč je namreč prispevala k dvigu cen, zaradi česar je uvoz hrane za nekatere najrevnejše države na svetu postal predrag. Po ocenah ZN pa se že skoraj 50 milijonov ljudi po svetu sooča z akutno lakoto kot neposredno posledico vojne v Ukrajini.

Le nekaj ur po podpisu sporazuma o izvozu žita so cene pšenice strmo padle. Ukrajinske oblasti pa so medtem v ponedeljek sporočile, da upajo, da bodo prve ladje z žitom ukrajinska pristanišča zapustile še ta teden.

6.30 Ukrajinci ubili dva vodilna ruska vojaška pilota

Ukrajinci trdijo, da so v napadu na Doneck ubili dva vodilna vojaška pilota Vladimirja Putina, navajajo nova, neuradna poročila.

41-letnega podpolkovnika Maksima Potjomina in 54-letnega polkovnika Anatolija Stasjukeviča naj bi zadela precizna raketa HIMARS, ki so jo Ukrajincem dostavili Američani.