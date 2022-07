Nov ruski napad na Odeso #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

153. dan vojne v Ukrajini. Po navedbah ukrajinskih oblasti so ruske sile v zgodnjih jutranjih urah znova napadle ukrajinsko pristanišče Odesa ob Črnem morju. Ponoči se je zgodil tudi zračni napad na stanovanjsko četrt v mestu Harkov na severovzhodu Ukrajine. Predsednik Volodimir Zelenski je prepričan, da Rusija vodi plinsko vojno proti Evropi.

Dnevni pregled dogodkov:



7.16 Zelenski: Rusija vodi plinsko vojno proti Evropi

7.05 Napad na Harkov

6.45 Ruske sile znova napadle Odeso

7.16 Zelenski: Rusija vodi plinsko vojno proti Evropi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem videonagovoru Evropo pozval, naj se na rusko "plinsko vojno" odzove s povečanjem sankcij proti Moskvi. "Danes smo videli novo plinsko grožnjo Evropi. Rusija ne bo v celoti obnovila oskrbe Evrope s plinom kot do zdaj, čeprav je k temu pogodbeno zavezana," je dejal Zelenski.

Pojasnil je, da Rusija to počne namerno, da bi Evropejcem čim bolj otežila priprave na zimo. Prepričan je, da gre za plinsko vojno proti združeni Evropi. "Rusom ni mar, kaj bo z ljudmi, koliko bodo trpeli zaradi lakote, mraza ali revščine. Gre za različne vrste terorja," je dejal Zelenski.

"In zato je treba udariti nazaj. Ne smemo razmišljati o vrnitvi plinskih turbin za plinovod Severni tok 1, ampak o strožjih sankcijah. Storiti moramo vse, da omejimo prihodke Rusije. Ne le prihodke od plina in nafte, ampak od vsega, kar Rusija izvaža. Prekinite trgovino z Rusijo, kolikor je to mogoče, saj je vsak takšen trgovinski odnos rusko orodje za pritisk," je Evropo pozval ukrajinski predsednik.

Dodal je, da je rusko izsiljevanje EU s plinom vsak mesec hujše. "Rusija, ki je teroristična država, greni življenje vsakemu Evropejcu. To lahko razumemo kot spodbudo za osmi paket sankcij, ki naj bi bil precej strožji od nedavno potrjenega paketa sankcij," je sklenil ukrajinski predsednik.

7.05 Napad na Harkov

Župan Harkova Igor Terehov je sporočil, da so ruske sile ponoči napadle stanovanjsko četrt v bližini središča mesta. Drugih podrobnosti ni razkril.

6.45 Ruske sile znova napadle Odeso

Guverner regionalne vojaške uprave Odese Sergej Bratčuk je zgodaj zjutraj sporočil, da so pristaniško mesto napadli izstrelki iz letala. Dodal je, da je ukrajinska zračna obramba sestrelila več ruskih raket.

Rusija je z raketami Odeso napadla že v soboto, le 12 ur po tem, ko sta Moskva in Kijev podpisala sporazum o izvozu žita iz ukrajinskih pristanišč. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je napad označil za barbarskega in kot dokaz, da Rusiji ni mogoče zaupati.

Odesa je eno od ukrajinskih pristanišč ob Črnem morju, iz katerih naj bi stekel izvoz žita, ki je blokiran že od začetka vojne.