Ukrajina trdi, da je uničila ruski raketni sistem #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov:



6.38 Rusija: Preiskujemo vojne zločine, ki jih je zagrešilo 400 Ukrajincev

6.25 Ukrajina uničila ruski raketni sistem

6.25 Ukrajina: Uničili smo sistem S-300



Ukrajinska vojska je včeraj sporočila, da so ukrajinske sile uničile ruski protiletalski raketni sistem S-300 v okolici Hersona. Operativno poveljstvo je sporočilo, da je bil sistem danes uničen kot odgovor na ruski napad na Mikolajev.

Our military destroyed 2️⃣ S300 anti-aircraft systems in Kherson region!



It seems that Russian systems have been very successful in getting HIMARS rockets they talked so much about. pic.twitter.com/5Swh5SGDwD