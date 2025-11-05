Oktobra ob sezonskem prilivu rast števila brezposelnih

V Sloveniji je bilo konec oktobra 45.670 brezposelnih, kar je 3,9 odstotka več kot septembra in 0,5 odstotka več kot v enakem mesecu lani, so danes objavili na zavodu za zaposlovanje. Kot so pojasnili, oktobra na račun iskalcev prve zaposlitve vsako leto beležijo največji priliv brezposelnih in letošnje leto v tem pogledu ni izjema.

Oktobra se je na zavodu na novo prijavilo 7.232 brezposelnih oseb. Na mesečni ravni to pomeni 23,8-odstotno rast, na medletni pa 0,2-odstotno.

Med novoprijavljenimi je bilo 2.084 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, poleg tega pa tudi 813 presežnih delavcev, 39 brezposelnih zaradi stečajev in 2.789 iskalcev prve zaposlitve, preostali so se prijavili iz drugih razlogov.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo 123,8 odstotka več prijav iskalcev prve zaposlitve in 0,9 odstotka več presežnih delavcev. Brezposelnih, ki so zaposlitev izgubili zaradi stečajev, je bilo 51,9 odstotka manj, 6,5 odstotka manj je bilo tudi brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas.

Manj prijav brezposelnih presežnih delavcev

V primerjavi z oktobrom 2024 se je iskalcev prve zaposlitve prijavilo 9,4 odstotka več, manj pa je bilo prijav brezposelnih presežnih delavcev (–10,6 odstotka), brezposelnih zaradi stečajev (–40,9 odstotka), pa tudi brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas (–6,6 odstotka).

Med oktobra prijavljenimi brezposelnimi prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, trgovini ter v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih.

Od 5.506 brezposelnih, ki jih je zavod pretekli mesec odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3.398, kar je 19,3 odstotka manj kot septembra in 1,7 odstotka manj kot v lanskem oktobru.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, komercialnih zastopnikov za prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter natakarjev in kuhinjskih pomočnikov.