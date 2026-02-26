Anketna brezposelnost januarja 3,9-odstotna

Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila po eksperimentalnih ocenah januarja 3,9-odstotna. To je 0,2 odstotne točke manj kot decembra lani in enako kot pred enim letom, je danes objavil statistični urad.

Statistiki ocenjujejo, da je bilo v letošnjem januarju anketno brezposelnih približno 40.000 oseb, starih od 15 do 74 let, od tega 45,5 odstotka moških in 54,5 odstotka žensk.

Stopnja anketne brezposelnosti je bila januarja med moškimi 3,3-odstotna, med ženskami pa 4,5-odstotna.

Pri mesečnih ocenah anketne brezposelnosti gre sicer za eksperimentalno statistiko, ki je ocenjena z modelom, zato je manj zanesljiva.