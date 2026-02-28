Moody's zvišal bonitetno oceno Slovenije, lahko se bo še izboljšala

Bonitetna agencija Moody's je izboljšala oceno dolgoročnega dolga Slovenije z A3 na A2 in ji pripisala stabilne obete. K temu je med drugim prispevala nedavna pokojninska reforma, agencija pa izpostavlja tudi nadaljnje zniževanje javnega dolga v deležu bruto domačega proizvoda (BDP), je sporočilo finančno ministrstvo.

Pokojninska reforma po oceni bonitetne hiše krepi dolgoročno fiskalno vzdržnost in odpornost gospodarstva na izzive staranja prebivalstva. Reforma naj bi stabilizirala pokojninske izdatke in spodbudila daljšo vključenost starejših zaposlenih na trg dela.

Moody's poudarja tudi institucionalno moč države, ki omogoča sprejem politično zahtevnih reform in prispeva k ohranjanju makroekonomske stabilnosti. Ob tem pričakuje, da se bo javni dolg proti koncu desetletja postopno zniževal proti 60 odstotkom BDP, so v današnji objavi povzeli na ministrstvu.

Stabilni obeti po njihovih navedbah odražajo uravnotežena tveganja. "Med pozitivnimi dejavniki ostaja potencial gospodarske rasti okoli dveh odstotkov, podprt z rastjo produktivnosti, investicijami in stabilnim bančnim sistemom. Stabilni obeti odražajo tudi širok dostop do virov financiranja, k čemur med drugim prispeva uspešno upravljanje dolga," so navedli.

Bonitetna ocena bi se lahko še izboljšala

Na negativni strani tveganj medtem agencija izpostavlja pomanjkanje delovne sile zaradi demografskih trendov in sektorska tveganja, zlasti v avtomobilski industriji.

Geopolitična tveganja ostajajo povišana zaradi vojne med Rusijo in Ukrajino ter spreminjajoče se varnostne vloge ZDA, vendar po oceni agencije institucionalna stabilnost Slovenije, njeno članstvo v EU in evrskem območju zmanjšujejo makroekonomska tveganja.

"Bonitetna ocena bi se lahko po navedbah agencije še izboljšala v primeru izrazitejšega znižanja javnega dolga od trenutno pričakovanega, zlasti ob hitrejši fiskalni konsolidaciji ali dodatnih strukturnih reformah, ki bi okrepile potencial gospodarske rasti," so sklenili na ministrstvu.