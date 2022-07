Zelenski po napadu na Odeso Rusijo obsodil barbarstva #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



8.51 Zelenski: Napredujemo proti Hersonu

8.49 V Donbasu ubita dva Američana

8.24 Zelenski Rusijo obtožil barbarstva

Ukrajinske sile postopoma napredujejo proti regiji Herson, ki jo je na začetku invazije na Ukrajino zasedla Rusija, je v soboto v videonagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Foto: Reuters

"Tam so okupatorji poskušali vzpostaviti svojo ogrado. A koliko jim je to pomagalo? Ukrajinske oborožene sile korak za korakom napredujejo proti območju," je povedal Zelenski, poroča Reuters. Ruska vojska, ki je začela napad s Krimom, je v začetku marca zajela območje Hersona.

V regiji Donbas na vzhodu Ukrajine sta pred kratkim umrla dva državljana ZDA, je v soboto poročal CNN, ki je citiral predstavnika zunanjega ministrstva ZDA.

"Tiskovni predstavnik, ki je bil v poročilu neimenovan, ni povedal podrobnosti o posameznikih ali okoliščinah njihove smrti, vendar je dejal, da je ameriška administracija v stiku z družinami in zagotavlja "vso možno konzularno pomoč," je dejal CNN. "Iz spoštovanja do družin v tem težkem času nimamo več kaj dodati," je povedal predstavnik, poroča CNN.

Zelenski je po raketnem napadu na pristanišče Odesa Rusijo obtožil "barbarstva".

Moskva napada ni komentirala, Kijev pa je dejal, da kljub očitni kršitvi še vedno potekajo priprave za nadaljevanje izvoza žita. Predsednik Zelenski pa je v soboto dejal, da to kaže na to, da Moskvi ni mogoče zaupati, da se bo držala dogovora.Obljubil je, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi v prihodnosti pridobil sisteme zračne obrambe, ki bi lahko sestrelili takšne rakete, poroča BBC.

The moment the Russian missile struck the port in Odesa today.

(Video was given to my @ABC colleague by an eyewitness) pic.twitter.com/DlD5nG8P2d