Janša danes v Kijev: Zaplenjene milijarde ruskih oligarhov za obnovo Ukrajine?

Obisk, ki ga bodo opravili v vlogi predstavnikov Evropskega sveta, so uskladili s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Namen obiska je potrditi nedvoumno podporo celotne Evropske unije suverenosti in neodvisnosti Ukrajine, ob tem pa bodo predstavili tudi širok paket podpore za Ukrajino in ukrajinsko ljudstvo, so sporočili s slovenske vlade.

Premierjem se bo na obisku pridružil tudi namestnik predsednika poljske vlade in poljski obrambni minister Jaroslaw Kaczynski.

Today, we are going together with PM of Poland Mateusz Morawiecki, deputy PM Jarosław Kaczyński and PM of Slovenia Janez Janša to Kiev as representatives of the European Council to meet with president Zelensky and PM Shmyhal.https://t.co/Q52Ur8hybu — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022

First high-level visits to Ukraine since Russia’s invasion began: Czech Prime Minister announces he’ll travel to Kyiv today to meet with President Zelensky, along with Polish PM Mateusz Morawiecki, Polish Deputy PM Jarosław Kaczyński and Prime Minister of Slovenia Janez Janša. https://t.co/plDQHmNntI — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 15, 2022

Oligarhi ob več kot pet milijard, ruske banke ob okoli 300 milijonov?

Kot smo izvedeli neuradno, naj bi se na sestanku v Kijevu pogovarjali tudi o več kot dveh milijardah evrov pomoči Evropske unije državi. Od tega zneska naj bi 450 milijonov evrov šlo neposredno za nakupe orožja za ukrajinsko vojsko, 1,2 milijarde pa za zagotavljanje finančne stabilnosti države. 90 milijonov evrov bo namenjenih za humanitarne namene, 330 milijonov evrov pa za zdravstvo, energetsko infrastrukturo in kibernetsko varnost.

Na sestanku pa naj bi se tudi dogovorili o ustanovitvi posebnega sklada za obnovo Ukrajine, ki naj bi ga financirali z zaplenjenim premoženjem ruskih oligarhov (za zdaj približno 5,5 milijarde evrov) in ruskih bank (za zdaj okoli 300 milijonov evrov).