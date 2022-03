Rusi nadaljujejo z uničujočimi napadi. Nov poskus za premirje in umik ruskih sil #vŽivo

Med pogajalci ruske in ukrajinske strani se bo danes nadaljeval četrti krog pogovorov, ki so ga začeli v ponedeljek. Kljub pogajanjem in prizadevanjem za ustavitev ruske invazije na Ukrajino se sicer uničujoči napadi na ukrajinska mesta nadaljujejo in so tudi v ponedeljek terjali številne smrtne žrtve, ljudje še naprej bežijo iz države.