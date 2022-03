Zelenski obiskal ranjene vojake: Bodite močni #video

Kljub stalnim grožnjam in strahu za lastno življenje je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zapustil predsedniško palačo in v bolnišnici obiskal ranjene ukrajinske vojake. Izrekel jim je besede hvaležnosti in spodbude ter podelil priznanja za pogum.

Zelenski je včeraj v vojaški bolnišnici obiskal vojake, ki so za obrambo domovine pripravljeni tvegati življenje. V spremstvu in oblečen v vojaška oblačila jih je pozdravil ter jim s svojim obiskom vlil pozitivno energijo in upanje: "Fantje, držite se. Ostanite močni. Verjamem v to, da bo najboljše darilo za vas naša skupna zmaga."

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 14, 2022

Predsednik je odlikoval 106 ukrajinskih vojakov, od tega je 17 vojakov prejelo posmrtno nagrado, poroča The Sun.