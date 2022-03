Tom Odell pel ukrajinskim beguncem v Bukarešti

Ljubezensko balado Another Love, ki je na družbenih omrežjih postala simbol ukrajinskega odpora, je Tom Odell tokrat poklonil ukrajinskim beguncem. Za njih se je pripeljal v Bukarešto in skladbo zapel ob spremljavi na klavirju pod tablo prihodov in odhodov vlakov. Pesem govori o boju za nekoga, ki ga imamo radi, in je trenutno zelo pogosta v videoposnetkih TikToka.

Britanski nagrajenec, ki je uspešnico napisal pred več kot desetletjem, zdaj izvaja pesem, da bi dvignil moralo med uničujočo vojno. Bukareško postajo namreč dnevno prehodi na tisoče beguncev, ki jim prostovoljci in tamkajšnje oblasti ponujajo hrano, tople napitke, prevoz in prenočišče.

Foto: Reuters

Umetnik je tudi sodeloval na koncertu za zbiranje sredstev za Rdeči križ za pomoč Ukrajincem v romunski prestolnici v soboto skupaj z romunskimi umetniki, didžejem Arminom van Buurnom in ukrajinsko pevko Jamalo, ki je leta 2016 zmagala na tekmovanju za pesem Evrovizije.