Kitajska: Za Putinovo pobijanje Ukrajincev je kriva Evropa

Kitajski zunanji minister Vang Ji je opozoril, da Peking ni udeleženec v vojni v Ukrajini in si zato ne želi, da bi sankcije Zahoda vplivale na Kitajsko. Poudaril je še, da vlada načelno nasprotuje sankcijam ter da ima Kitajska pravico braniti svoje interese in pravice.

Vang je v telefonskem pogovoru s svojim španskim kolegom Josejem Manuelom Albaresom še presodil, da je vojna v Ukrajini posledica "kopičenja in zaostrovanja nasprotovanj v varnostni politiki Evrope v zadnjih letih", so sporočili s kitajskega zunanjega ministrstva.

Dezinformacije

Kitajski vodja diplomacije pa ni hotel komentirati poročil ameriških medijev, da naj bi Moskva prosila Peking za vojaško pomoč. Tiskovni predstavnik ministrstva je sicer že pred tem označil poročanje za zlobne dezinformacije. Navedbe zanika tudi Kremelj.

Ministrstvo ni razkrilo nobenih podrobnosti po srečanju ameriškega svetovalca za nacionalno varnost Jaka Sullivana s kitajskim diplomatom Jang Džiečijem v ponedeljek v Rimu. Sporočili so le, da sta imela odkrite, poglobljene in konstruktivne pogovore, med drugim o odnosih med Pekingom in Washingtonom glede Tajvana. Jang je kritiziral Washington, češ da ne vztraja pri svojih zavezah, da ne bo podpiral neodvisnosti Tajvana.