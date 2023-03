Konec spora: Gary Lineker se vrača v eter BBC

"Gary je cenjen del BBC in vem, koliko BBC pomeni Garyju. Veselim se, da bo prihodnji vikend spet predstavljal naše vsebine," je dejal generalni direktor BBC Tim Davie.

Napovedal je tudi neodvisno preiskavo predpisov glede družbenih medijev, ki so jih pri BBC uvedli leta 2020.

Lineker se je znašel v nemilosti BBC, potem ko je prejšnji torek na Twitterju zapisal, da je retorika britanske konservativne vlade v zvezi z novo azilno politiko "podobna retoriki Nemčije v tridesetih letih prejšnjega stoletja".

BBC je to videl kot kršitev svojih strogih pravil nevtralnosti in je priljubljenega moderatorja suspendiral.

Zaradi tega je več televizijskih osebnosti, moderatorjev in komentatorjev zavrnilo delo za BBC, v paradni oddaji Tekma dneva, ki jo je sicer vodil Lineker, pa so brez komentarjev prikazali zgolj vrhunce tekem, prvič v zgodovini pa so oddajo predvajali brez voditelja, gostov in komentarjev v krajši, 20-minutni izvedbi.

Kritiki so BBC očitali, da se je uklonil pritiskom vlade. Zaplet je komentiral tudi premier Rishi Sunak, ki je izrazil upanje, da bo spor "pravočasno rešen".

Lineker je z razpletom zadovoljen. Z veseljem se vrača v eter, je povedal 62-letnik.

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4