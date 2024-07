Policija na sledi morilcu, ki je s samostrelom umoril ženo in hčerki novinarja BBC

Britanska policija lovi osumljenca, ki naj bi s samostrelom umoril ženo in hčerki športnega komentatorja radia BBC Johna Hunta. Šestindvajsetletni Kyle Clifford je vdrl v družinsko hišo, policija pa je nato našla tri žrtve, stare 61, 28 in 25 let. BBC-jev novinar John Hunt je komentator konjskih dirk, ki ima milijonsko občinstvo, poroča agencija AP.