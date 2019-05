Nekdanji angleški zvezdnik razjezil ženo

Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in angleške reprezentance Paul Scholes je pred dnevi odprl račun na Instagramu. Vse skupaj mu je tako všeč, da ves čas objavlja razne fotografije iz svojega življenja, z javnostjo pa je delil tudi posnetek svoje žene, ki jo je peljal v bližnji lokal na karaoke.

Medtem ko je ta uživala v pijači in dobri glasbi, jo je rdečelasi princ snemal. Na začetku ga je partnerica lepo prosila, da naj preneha, nato pa obupala in nastalo je tole.

Neverjetno, kaj si je privoščil škotski vratar

Vratar Rangers Allan McGregor je na tekmi proti Hibernianu izgubil glavo in v hrbet brcnil Marca McNulltyja. Sodnik najprej ni videl incidenta, potem pa vseeno 37-letnemu vratarju, ki je po tem, ko je videl, kaj je storil, hlinil tudi poškodbo, pokazal rdeči karton in pot v slačilnico. McGregor bo po tej neumnosti moral izpustiti tudi derbi proti Celticu.

''Najprej je poskrbel za izjemno obrambo, ki nas je pripeljala do treh točk, nato pa so sledili trenutki norosti. Izgubil je glavo in naredil veliko neumnost. Ne morem ga braniti,'' je ostal brez besed tudi trener Rangers Steven Gerrard.

Watch: Goalkeeper Allan McGregor is sent off for a crazy kick out at Hibernian's Marc McNulty during Rangers' 1-0 victory. pic.twitter.com/CYANzfDF0P — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) May 6, 2019

Očitno je Hazard res na poti v Real

Prvi zvezdnik Chelseaja Eden Hazard po sedmih letih, kot vse kaže, res zapušča London. Na spletu se je pojavil video, na katerem po prošnji navijača Chelseaja, naj ostane v klubu, odločno odkima. Belgijec je očitno res na poti v Real, ki ga snubi že nekaj sezon. Se bo veliki prestop zgodil v tem poletju?

chelsea fan: stay at chelsea

eden: *shakes his head*

👀



video credits: @/shazy_rinor on instagram. pic.twitter.com/7f3F4tO8yy — best of hazard (@picshazard) May 6, 2019

Angleža sta si skočila v objem in razjezila navijače Liverpoola

Barcelona je na prvi polfinalni tekmi lige prvakov pomendrala Liverpool (3:0) in z eno nogo in pol že stopila v veliki finale. Navijači rdečih so bili po tekmi na tleh, še bolj pa jih je razjezil posnetek dveh Angležev, ki sta si po mojstrskem zadetku Lionela Messija za 3:0 skočila v objem.

Navijači Liverpoola so mnenja, da bi se morala voditelj studia Gary Lineker in strokovni komentator Rio Ferdinand bolj profesionalno vesti in stiskati pesti za rojake, a stvar ni tako preprosta. Lineker je nekdanji član Barcelone in velik oboževalec Messija, Ferdinand pa je nekdanji član Manchester Uniteda, ki je velik rival Liverpoola.

😂 Wonder if Liverpool fans will give Gary Lineker and Rio Ferdinand a warm welcome at Anfield next week?! #LFC #BARLIV #Messi pic.twitter.com/5gqZMNkxnJ — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) May 1, 2019

To je mogoče le v Turčiji

Pretekli konec tedna smo bili v turškem prvenstvu priča velikemu derbiju med istanbulskima rivaloma Galatasarayjem in Bešiktašem. Ta mestni obračun je vedno napet in nabit s čustvi, a če tekma odloča tudi o prvaku, v Turčiji ni šale. Navijači Galatasaraya so na štadionu Türk Telekom, ki sprejme več kot 50 tisoč navijačev, pripravili vzdušje, kot ga ne vidimo nikjer drugje po svetu.

Na štadionu je hrumelo, za nepozabno spodbudo pa so se navijačem na koncu zahvalili tudi nogometaši, ki so Bešiktaš premagali z 2:0. Prvenstvo še ni odločeno, a Galatasaray zdaj vodi in ima štiri točke več kot Bešiktaš.

Veselje po zmagi nad mestnimi sovražniki:

Amazing atmosphere at the Turk Telekom Arena in Istanbul after Galatasaray are back top of the league after beating all time rival Besiktas. 🔥🇹🇷 pic.twitter.com/mYvGer1N6Q — Mootaz Chehade (@MHChehade) May 5, 2019

Komaj hodijo in že zabijajo zadetke

Potem ko najstarejši sin Cristiana Ronalda Cristiano jr. že blesti v mlajših selekcijah Juventusa, s svojim nogometnim znanjem počasi navdušujejo tudi najmlajši. Portugalski zvezdnik ima namreč še tri otroke, še ne dvoletna dvojčka Evo in Mattea ter najmlajšo hčerko Alano Martino, ki jo ima z izvoljenko Georgino Rodrigues.

Sinko Matteo je v igri pred razkošno vilo brcnil žogo in zadel cilj, ob tem pa ga je ponosni oče objel, zaploskali sta mu tudi sestrici.

Stric Evra, povej nam, kaj jemlješ

Patricea Evraja nam ni treba posebej predstavljati. Francoz je znan po tem, da na Instagramu objavlja posnetke, ob katerih ljudje ostanejo brez besed. Razočaral ni niti ta ponedeljek, ko je za svoje oboževalce zaplesal preoblečen v žensko. Številni ga imajo za norega, spet drugi ga redno sprašujejo, da jim pove, kaj jemlje, da ga pripelje do takšnega vedenja. Nekaj je jasno, stric Evra nikoli ne razočara.

Ko na 10 tisoč metrih izveš, da si prvak

Tudi v Rusiji je znan prvak. To je Zenit St. Petersburg, ki je soboto le remiziral proti Ahmatu, a med poletom domov kar na letalu izvedel, da je moskovska Lokomotiva izgubila proti Arsenalu Tuli, veliko slavje se je lahko začelo. To je zanje še šesti naslov ruskega prvaka, prvi po letu 2015.

Sramota navijačev Liverpoola

Navijači Liverpoola, ki se velikokrat okličejo za najboljše na svetu, po gostovanju pri Barceloni niso navdušili. Pred tekmo so, kot se za gostujoče navijače spodobi, tudi nekaj popili, a se pri tem tudi objestno vedli. "Blestel" je predvsem možakar srednjih let, ki je v fontano potiskal turiste in domačine, preostali navijači Liverpoola, namesto da bi mu dali dve vzgojni, pa so se ob tem krohotali.

Stik z vodo v fontani je občutil tudi turist iz Azije, ki so ga navijači Liverpoola klicali kar gospod Miyagi, kot je bilo ime filmskemu liku iz filma Karate Kid.

Čeprav gre za posameznika, so vedenje gostujočih navijačev obsodili tako španski kot angleški mediji, navijači Barcelone pa pred povratno torkovo tekmo lige prvakov že kujejo maščevanje. Govori se, da bodo lokalno prebivalstvo v Liverpoolu ''potiskali'' v prostore zavoda za zaposlovanje.

Posrečen zapis angleškega četrtoligaša

Grimsby Town FC, član angleške četrte lige, se je pred zadnjo tekmo sezone pošalil na svoj račun in nasmejal svet. Zapisal je, da bo na zadnji tekmi glavni varnostnik spremljal vsako potezo vseh navijačev in če bo kdo po koncu tekme vdrl na igrišče in proslavljal 17. mesto, bo prisiljen, da kupi sezonsko vstopnico za sezono 2019/20.

Čeprav se ne zdi, kazen niti ni tako mila. Pa poskusite vi vsak konec tedna gledati tekmo ekipe, ki se v četrti ligi bori za obstanek.

Foto: Twitter

Mojstrovina italijanskega napadalca

Mario Balotelli, kontroverzni nogometaš, ki trenutno brani barve Marseilla, je s širnim svetom delil posnetek, ko z nogo s pecej velike razdalje zadene koš. Ne ve se, v koliko poskusih mu je to uspelo, a vse skupaj ni videti ravno preprosto. Bravo, Mario.

Dobili odgovor na vprašanje, zakaj je bil branilec

Legenda Arsenala Tony Adams, ki se je v preteklosti preizkusil tudi kot trener, je bil gost zabavne oddaje Soccer AM na Sky Sports. Ena izmed nalog gostov je tudi ciljanje na gol iz najrazličnejših položajev. Nekdanji branilec topničarjev ni navdušil, je pa nasmejal vse, ko je po neposrečenem strelu v glavo zadel nič hudega slutečega gledalca. Po tem poskusu lahko vidimo, zakaj mu je Arsene Wenger svoj čas zaupal le obrambne naloge.

THWACK! What happens when Tony Adams attempts an outside of the boot free-kick 🤣🤣 pic.twitter.com/obhAlOArQL — Soccer AM (@SoccerAM) May 4, 2019