Prazniki so, a nogomet družabna omrežja polni tudi v teh dneh. Ponedeljkov večer je znova rezerviran za Sportalov žlahtni izbor zanimivih nogometnih dogodkov, ki so po spletu zakrožili v preteklem tednu. Katerih deset smo izbrali tokrat?

Umetno vzdušje na novem štadionu Tottenhama?

Na družabnih omrežjih je zakrožil posnetek umetnega navijanja na novem štadionu Tottenhama. Uporabnik Twitterja je ob njem zapisal: ''Vem le, da pravi navijači ne bi bili tako glasni.''

Po njegovem imenu sodeč, gre za pripadnika Arsenala, ravno zato je treba vse skupaj vzeti z rezervo, a kdo ve, mogoče si Spursi resnično pomagajo z umetnim vzdušjem. Če je vse skupaj resnično, to zagotovo ne bo najboljša reklama za londonski klub.

Spurs need fake chants to make it sound better. At least when we are quiet we don’t have fake chants 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/K97sxIoltk — GoonerNick (@NickVann1987_) April 27, 2019

Ibrahimović navdušil množico

Zlatan Ibrahimović, prvi obraz ameriške profesionalne lige MLS, je znova pokazal, da je kralj. Pogovorno arogantni in vase zagledani Šved je pred tekmo govoril z mladeničem, ki je zvezdniku priznal, da ima pred odhodom na zelenico veliko tremo.

''Nervozen sem,'' je nogometnemu zvezdniku zaupal fantič.

Švedska zvezda ga je potolažila in mu dejala, naj ne skrbi, da bosta vse uredila skupaj, in naj le uživa. Ni kaj, Ibra je pokazal, da ni le izjemen nogometaš, temveč tudi velik človek.

Zlantan Ibrahimovic, more than a footballer 👏❤️ pic.twitter.com/J7ItLfQDNq — 👑 (@LacaSweat) April 24, 2019

Lekcija za novega vratarja Ajaxa

Potem ko je bilo znano, da bo mladi nizozemski vratar Kjell Scherpen v prihodnji sezoni nosil dres Ajaxa, je to razjezilo navijače polfinalistov letošnje lige prvakov. Kako tudi ne, saj je Scherpen v preteklosti oklical za velikega navijača Feyenerooda, ki je velik rival Ajaxa. Pri novem delodajalcu so se ob podpisu odločili, da komaj 19-letnega čuvaja mreže malce poučijo.

Pod budnim očesom izvršnega direktorja Edwina van der Sarja in Marca Overmarsa je moral na list papirja, tako kot tisti najbolj poredni v šoli, napisati: ''Ajax je najlepši klub na Nizozemskem.'' Kjell je ubogal, navijači Ajaxa pa upajo, da je lekcija zalegla. Sodeč po fotografijah, kjer se je Kjell prešerno in ponosno smehljal, je.

Poglejte, kaj so si privoščili navijači Schalkeja

Vsi poznamo veliko rivalstvo med Borussio Dortmund in Schalkejem, a to, kar so storili privrženci modrih, je preseglo mejo dobrega okusa. Med derbijem, ki ga je dobil Schalke in Borussio izločil iz boj za prvaka, so razprostrli transparent, na katerem je pisalo, da želijo svobodo za Sergeia W., bombnega napadalca na klubski avtobus Borussie aprila letos 2017.

Kljub temu, da so eksplodirale tri bombe v bližini avtobusa, sta jo na veliko sreče lažje skupila le branilec Marc Bartra in policist.

Na sporen zapis se je oglasil tudi Bartra, zdaj nogometaš Betisa, ki tistega dne, ko se je na novo rodil, ne bo nikoli pozabil. ''Nedopustljivo in žalostno. Nekaj je rivalstvo, a v to ne spada zahteva po svobodi za nekoga, ki se je igral z življenji 28 duš,'' je zapisal Španec, za neljubi dogodek pa so se opravičili tudi pri Schalkeju.

''Med tekmo se je peščica navijačev posmehovala bombnemu napadu na avtobus Borussie. Zaradi neprimernega zapisa smo šokirani. Rumeno-črnim smo se že opravičili. Rivalstvo spada na Revierderby, a tukaj mora biti tudi spoštovanje. Pričakujemo, da se bodo taki verbalni napadi ustavili. Zanje pri Schalke 04 ni prostora,'' so zapisali.

Shameful banner from Schalke ultras held up in game against Borussia Dortmund today. "Freedom for Sergei W." - the individual convicted for the attempted murder of 28 people, including injury of Marc Bartra, for attack on Dortmund team bus v Monaco in 2017. pic.twitter.com/a5WVC64kuY — Colin Millar (@Millar_Colin) April 27, 2019

Kakršen oče, takšen sin?

Barcelona je z zmago nad Alavesom v soboto potrdila 26. naslov španskega prvaka, po tekmi pa so se že tradicionalno zvezdnikom katalonskega velikana pri slavju pridružili tudi družinski člani. Najbolj je navdušil sin Luisa Suareza, ki so ga fotografi ujeli pri grizenju očetovega ramena. Luis je znan po tem, da rad grize ljudi, ne nazadnje ima tudi vzdevek vampir.

Enkrat je nasprotnega igralca ugriznil še v dresu Ajaxa, enkrat se je z zobmi spravil na takrat branilca Chelseaja Branislava Ivanovića, zadnji incident pa sega v poletje pred odhodom v Barcelono, ko je na svetovnem prvenstvu 2014 ugriznil italijanskega branilca Giorgia Chiellinija.

Ob pogledu na početje simpatičnega sinčka so številni pripisali, da pač drugače ne more biti, če ima takšnega očeta, drugi, da ima Luis srečo, da malček še nima zob, tretji pa, da zdaj ni nobenega dvoma več, da je to res Suarezov sin. No, če je kdaj sploh bil.

Neverjetni dogodki na tekmi druge angleške lige

Na velikem drugoligaškem derbiju med Leedsom in Aston Villo, obe ekipi se namreč še vedno borita za uvrstitev v elitno premier ligo, smo videli dogodke, ki jih vidiš zelo redko. Domači so po prekršku nad napadalcem Ville Jonathanom Kodijo, ki ga sodnik ni dosodil kljub temu, da so se praktično vsi ustavili, igrali naprej in prek Mateusza Klicha dosegli sporen zadetek.

Jezni gostje so skušali obračunati s strelcem zadetka, nato pa so se v prerivanje vpletli tudi drugi.

Vse skupaj je šlo celo tako daleč, da je trener gostov, kontroverzni Argentinec Marcelo Bielsa, svojim nogometašem naročil, da Villi pustijo, da izid izenači na 1:1. Poslušali so ga vsi razen švedskega branilca Pontusa Janssona, ki je napadel prodirajočega Alberta Adomaha. Najbrž ni treba poudarjati, da je spet zavrelo, a bistveno manj kot ob prvem zadetku na tekmi.

Po tekmi so gosposki potezi Argentinca ploskali vsi, še najmanj navijači Leedsa, saj so zdaj izgubili tudi teoretične možnosti, da se v prvo angleško ligo uvrstijo neposredno. To priložnost bodo morali zdaj iskati prek kvalifikacij.

Najprej je Leeds na sporen način dosegel zadetek …

• Villa expect Leeds to put the ball out following an injury

• Leeds play on and Mateusz Klich scores

• Anwar El Ghazi is sent off for Villa in the aftermath of the goal

• Marcelo Bielsa tells Leeds to let Villa to equalise from kick-off.



pic.twitter.com/IGTHmN82q4 — Photos of Football (@photosofootball) April 28, 2019

… nato pa je dovolil Villi, da izenači:

The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it 😲



Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially! 🤯

 pic.twitter.com/hzoiH4oRBR — Soccer AM (@SoccerAM) April 28, 2019

Bielsa, ki so ga vsi hvalili, še nasmejal ljudi

Bielsa, ki ga je pohvalil tudi nekdanji dolgoletni trener Arsenala Arsene Wenger, je po tekmi govoril v sproščenem tonu. Leeds do konca rednega dela sezone čaka le če obračun z Ipswichem. Argentinski strokovnjak, ki ne zna angleškega jezika, je imel težave tudi pri izgovorjavi te besede. Poglejte, kako se je ''zataknil'' in se na koncu predal. Pomagati mu ni mogel niti prevajalec.

Bielsa seemed fairly relaxed speaking after the game, that’s despite everything that’s happened over the past few weeks. Gave up with pronouncing Ipswich though... #LUFC pic.twitter.com/72Fsvgvge3 — Tom Carnduff (@TomC_22) April 28, 2019

Neymar udaril navijača

Za bogatim francoskim prvakom je slaba sezona. Brez težav so sicer osvojili francosko prvenstvo, a znova razočarali v ligi prvakov, kjer jih je v osmini finala izločil v tej sezoni skromni Manchester United, v finalu francoskega pokala pa ga je šokiral še Rennes, ki je v soboto slavil po streljanju z bele točke.

Vnovičen poraz je zelo slabo prenesel prvi zvezdnik Parižanov, Neymar, ki se je ob vzpenjanju po stopnicah sporekel z enim izmed navijačev in ga tudi udaril. Brazilec je svoj temperament pokazal že po porazu v ligi prvakov, ko se je na Instagramu verbalno znesel nad slovenskimi sodniki, uporabil je tudi besedo ''je*ite se", Uefa ga je za neprimerne besede kaznovala s tremi tekmami prepovedi igranja v tem elitnem tekmovanju.

Po zapravljeni enajstmetrovki izgubil službo

Neverjetna zgodba prihaja iz Paragvaja. Venezuelec Bendrix Parra je po tem, ko je na tekmi južnoameriškega pokala zapravil enajstmetrovko, izgubil službo. Njegov delodajalec, paragvajski Independiente, mu je močno zameril način izvedbe in mu pokazal vrata. Parra je vratarja kolumbijskega La Equidada poskušal prelisičiti s panenko, a je vratar Diego Novoa prepoznal njegovo namero in mu kar s prsmi zaustavil strel.

To je klub stalo napredovanje v naslednji krog in, kar je je lastnike kluba zabolelo še bolj, denarno injekcijo skoraj 200 tisoč evrov. ''Odpustili smo ga, ker želimo to poglavje čim prej pozabiti,'' je odločitev vodstva Independienteja razložil predsednik Heriberto Gamarra.

Bendrix Parra, jugador del Independiente CG fue separado del club por fallar un penalti a lo Panenka en la Copa Sudamericana 😨❌



"Tomamos la decisión de sacarlo por la forma en la que pateó el penal. Se equivocó este muchacho", dijo el presidente 🗣 pic.twitter.com/LRTyhNUBMv — SoyReferee (@SoyReferee) April 23, 2019

Česa takšnega pa še ne? Panenka po tleh?

Bolj prijetna in mnogo lepša je vest iz Avstralije. V tekmi 27. kroga tamkajšnje A-Lige med Brisbane Roar in Adelaide United je izkušeni Francoz Eric Bautheac poskrbel za unikatno izvedbo enajstmetrovke.

Vse je kazalo, da bo izvedel panenko, a žoga, zanimivo, ni zapustila zelenice. Vseeno se je po sredini odkotalila mimo vratarja gostov in domačine popeljala v vodstvo s 3:2. Številni so menili, da je šlo za zgrešeno ponesrečeno panenko, a je Francoz priznal, da je šlo za zelo premišljen strel. Mnogi mu še zdaj ne verjamejo, mu vi?

The grounded Panenka. Messi to do very soon pic.twitter.com/umNJ9s0eCr — Osɛi Aҡօtօ Kaռu (@OseiAkoto_Kanu) April 26, 2019

Icardi in Wanda zakurila splet

Čeprav je prvi zvezdnik milanskega Interja Mauro Icardi derbi proti Juventusu začel v prvi postavi, bi bil pravi čudež, če bo Argentinec modro-črni dres nosil tudi v naslednji sezoni. Med njim in navijači Nerazzurrov naklonjenosti že dolgo ni več, še več, ti ga celo glasno podijo iz kluba, vse bolj pa sta selitvi naklonjena tudi Icardi in njegova partnerica in zastopnica Wanda Nara Icardi.

Da zakonca ne delata drame in da povsem mirno pričakujeta burno poletje, dokazuje tudi fotografija, ki jo je na Instagramu objavila Wanda. Ta zgoraj brez leži na Icardijevem … Hm, na prav tako napol slečenem možu.