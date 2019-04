Prazniki so, a nogomet družabna omrežja polni tudi v teh dneh. Ponedeljkov večer je rezerviran za Sportalov žlahtni izbor zanimivih nogometnih dogodkov, ki so po spletu zakrožili v preteklem tednu. Katerih deset smo izbrali tokrat?

Dončić in Oblak v družbi problematičnega Brazilca proslavljala sanjsko pogodbo

Prejšnji teden je najboljši slovenski nogometaš Jan Oblak naposled le podaljšal pogodbo z Atletico Madridom in dobil, kar je hotel oziroma kar so hotele vse vpletene strani. Pogodbo do leta 2023, povišanje odkupne klavzule s 100 na 120 milijonov evrov in sanjsko plačo. Slovenski vratarski zvezdnik je postal najbolje plačani nogometni vratar na svetu. V žep bo pospravil kar deset milijonov neto na leto, kar znese več kot 800 tisoč na mesec oziroma 200 tisoč na teden ali 30 tisoč na dan. Ni slabo, mar ne?

Ravno v dneh, ko je Oblak podaljšal pogodbo, je bil v Madridu tudi Luka Dončić, ki se je odločil, da prve dni po koncu sanjske debitantske sezone v košarkarski ligi NBA preživi v mestu, kjer se je začel njegov športni vzpon. Obiskal je Madrid, svoje nekdanje soigralce pri tamkajšnjem Realu in tudi Oblaka, s katerim sta se v času skupnih madridskih dni pogosto družila. Pred sobotnim gostovanjem pri Eibarju, kjer je spet zaklenil vrata Atletica in soigralcem pomagal do zmage z 1:0, je Oblak v družbi nekaterih prijateljev in soigralcev, črnogorskega branilca Stefana Savića in problematičnega brazilskega napadalca Diega Coste, ki je ravno v teh dneh bojkotiral enega izmed treningov Reala, in tudi Dončića, proslavljal podpis sanjske pogodbe.

Ob tem je na enem izmed družabnih omrežij, na katerih je sicer redko dejaven, objavil fotografijo s skupnega druženja in prizor Oblaka, Dončića, Coste, Savića in preostalih je hitro zakrožil po spletu, novico o tem pa so objavili tudi številni mediji. Tako pač je, ko si zvezdnik svetovnega kova …

Zvezdnik Chelseaja je kar na igrišču spoznal svojega dvojnika

Chelsea se je prejšnji teden uvrstil v polfinale lige Europa, potem ko je v Londonu premagal praško Slavio s 4:3 in se s skupnim izidom 5:3 uvrstil med najboljše štiri. Na tej tekmi je za domače od prve do zadnje minute zaigral tudi David Luiz, ki na prvi tekmi ni dobil priložnosti za igro, ob tekanju po igrišču pa verjetno privzdignil obrv, ko je naletel na enega izmed nasprotnikovih nogometašev.

Mladi branilec Slavie Alex Kral je Brazilcu namreč zelo podoben, kar je hitro opazil marsikdo. Ko je po spletu po koncu tekme zaokrožila še skupna fotografija izkušenega Luiza in 20-letnega Krala, ki sta pozirala z dresoma drug drugega, pa je zgodba o dvojniku nekdanjega branilca PSG in Benfice hitro zaokrožila po svetu.

Fotografija, ki je na Otoku hitro poskrbela za škandal

Wayne Hennessey, v zadnjem času rezervni vratar Cardiff Cityja, ki nastopa v elitni angleški premier ligi, se je v teh dneh znašel v središču škandala na Otoku. Njegov nemški soigralec Max Meyer je namreč na Instagramu objavil fotografijo (in jo medtem seveda že izbrisal), na kateri skupaj s soigralci pozira na neki zabavi. Nič takšnega, če v ozadju ne bi stal Hennessey, ki je na fotografiji videti, kot da bi oponašal Adolfa Hitlerja oziroma pozdrav, ki so ga uporabljali nacisti.

To je seveda povzročilo škandal, ki so ga senzacij željni otoški mediji takoj pograbili, 32-letni reprezentant Walesa se je znašel tudi pod drobnogledom angleške nogometne zveze FA, pri kateri pa so ga naposled oprostili. Takoj se je namreč opravičil vsem prizadetim in dejal, da sploh ne ve, kakšen je nacističen pozdrav, ampak je predvsem naključje hotelo, da je na fotografiji videti, tako kot je. Fotografu naj bi želel z roko sporočiti, naj ga ne fotografira, je bil ne najbolj prepričljiv izgovor, ki ga je podal, a ob tem obljubil, da se bo v prihodnosti zagotovo malce bolj poučil o zgodovini in tem, kakšne grozote je povzročil nacizem.

Crystal Palace boss Roy Hodgson says keeper Wayne Hennessey is "desperate" to learn about Adolf Hitler and World War Two after being accused of making a Nazi salute.



In full: https://t.co/38PHjI8axk#cpfc pic.twitter.com/orUphbIHtg — BBC Sport (@BBCSport) April 20, 2019

Angleški zvezdnik aretiran, potem ko je ženo ujel z drugim

V teh dneh angleške tabloide polni tudi zgodba Darrena Benta, ki je pred leti navduševal z goli v majicah številnih angleških klubov, tudi londonskega Tottenhama, in bil tudi občasni angleški reprezentant.

Danes 35-letni napadalec, ki je za Anglijo nastopil na 12 tekmah in zabil štiri gole, je pretekli konec tedna ob šesti uri zjutraj prišel v stanovanje modela Kirsty Maclaren. Žensko, s katero sta poročena od leta 2013 in imata dva otroka, a že nekaj časa ne živita skupaj, je ujel z drugim moškim. Po tem je med njim in lepotico izbruhnil velik prepir in posredovati je morala celo policija ter zvezdniškega angleškega nogometaša aretirati.

V razmerju z Maclarenovo je imel Bent do zdaj sicer že veliko težav, predvsem zaradi njegove nezvestobe sta skupaj že polnila medijski prostor, zelo kontroverzen pa je bil tudi začetek njune ljubezenske zgodbe. Maclarenova je bila namreč pred tem zaročenka njegovega soigralca iz časov pri Aston Villi, Liama Ridgewella. Zaroko z njim je razdrla le osem dni pred razkošno poroko, ki sta jo načrtovala z Ridgewellom, in pobegnila v Bentov objem …

Darren Bent in Kirsty Maclaren iz časov, ko sta bila "srečna":

Ex-England striker Darren Bent arrested after row with estranged wife at home https://t.co/cP1vNkD4fy pic.twitter.com/Z3TDDOdFqr — GodGoBless Inc (@GodgoblessI) April 21, 2019

Ronaldo rane celi v Dubrovniku, kjer je tudi vroča Georgina

Za Cristianom Ronaldom ni najboljši teden, saj je z Juventusom po spektakularnem četrtfinalu proti Ajaxu iz Amsterdama izpadel iz lige prvakov. Resda si je že nekaj dni za tem v soboto po novi prvenstveni zmagi zagotovil naslov italijanskega prvaka in postal prvi nogometaš, ki se je prvenstvene lovorike veselil tako v Angliji kot tudi v Španiji in Italiji, a v Torino je prišel predvsem zaradi tega, da bi se veselil nove evropske lovorike, ki jih je do zdaj osvojil že kar pet.

Cristiano Ronaldo v Dubrovniku:

V soboto zvečer, ko je Juventus po zmagi nad Fiorentino z 2:1 v Torinu tudi teoretično osvojil osmi naslov italijanskega prvaka v nizu, se po zadnjem sodnikovem žvižgu Portugalec ni podal na klubsko zabavo, ampak se je takoj odpravil proti letališču, od koder je z zasebnim letalom poletel proti Hrvaški, kjer si bo v Dubrovniku v družbi najbližjih nekaj dni celil evropske rane. Nastanjen je v eni izmed tamkajšnjih luksuznih vil, opazile pa so ga tudi kamere ene izmed hrvaških televizij. Na družabnih omrežjih se za zdaj iz Hrvaške še ni javil, je pa zato to na Instagramu storila njegova lepa izbranka Georgina Rodriguez in takoj poskrbela, da je marsikomu postalo vroče …

Objava Georgine Rodriguez na Instagramu:

Foto: Instagram

Messi je osmešil branilca, iz katerega se je norčeval tudi legendarni Anglež

Barcelona je v četrtfinalu lige prvakov brez težav izločila Manchester United, ki ga je najprej z 1:0 premagala že na Old Traffordu, potem pa ga doma odpravila s 3:0 in se s skupnim izidom 4:0 brez težave uvrstila med najboljše štiri. Kdo drug kot Lionel Messi je bil tisti, ki je blestel. Argentinec je na povratni tekmi zabil dva gola in se poigraval z nasprotnikovimi branilci.

V eni izmed akcij je osmešil predvsem enega, in sicer izkušenega Phila Jonesa, ki ga je tako preigral, da se temu 27-letnemu angleškemu reprezentantu v glavi verjetno vrti še danes. "Tako ga je zavrtel, da se mu je povoj, ki ga je nosil na glavi, verjetno razrahljal," je priznani televizijski komentator in nekdanji legendarni angleški reprezentant Gary Lineker opisal akcijo, ki si jo lahko ogledate spodaj, in se ponorčeval iz branilca, ki je med tekmo prejel udarec v glavo, zato je na njej nosil povoj.

"Vrtiljak", na katerega je Lionel Messi popeljal Phila Jonesa:

Leo Messi doesn't understand Phil Jones is an adult with a family to feed 😂😂😆💀pic.twitter.com/IemsgeyFwM — Pye Waw (@pyewaw) April 16, 2019

Posebni dresi, s katerimi tudi pri PSG nabirajo denar za Notre-Dame

Po uničujočem požaru, ki je zajel katedralo Notre-Dame, so se nabiranju denarja za prenovo znamenite pariške cerkve priključili tudi francoski nogometni prvaki iz Pariza, klub PSG. Tako so se z eno od trgovin, ki ponuja tudi drese PSG, dogovorili za prav posebne drese, na katerih je poleg grba tudi zlata podoba Notre Dama. Od vsake prodane majice bo šlo deset evrov v sklad za Notre-Dame, tole pa je unikaten dres PSG, ki si ga lahko kupite:

Nekdanji nizozemski zvezdnik je začel igrati pikado

Nekdanji dolgoletni nizozemski reprezentant (109 nastopov in 25 golov), ki je z Nizozemci leta 2010 osvojil tudi naslov svetovnega podprvaka, Rafael van der Vaart, je po koncu bogate nogometne poti, to je končal lani, našel nove izzive. Ta 36-letni nekdanji zvezdnik Ajaxa, HSV, Real Madrida in HSV po novem namreč igra pikado, pretekli teden pa je precej pozornosti zbudil s potrditvijo informacije, da bo maja prvič nastopil na uradnem turnirju pod okriljem britanske pikado organizacije.

We’ll keep it Van der Vaart instead of Van der Dart. Hopefully more luck today during the ProAm together with Mighty Mike @MvG180 in Cologne 🎯 pic.twitter.com/ntTcDUFPO4 — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) January 5, 2019

Akcija Ajaxa, ki pove vse

Nogometni svet nori za mladimi zvezdniki Ajaxa, ki so po Real Madridu iz lige prvakov izločili še Juventus, potem ko so ga v Torinu (tekma v Amsterdamu se je končala z remijem 1:1) premagali z 2:1 in se prebili med najboljše štiri v najboljši nogometni ligi na svetu. Mladeniči, ki so obudili spomine na nekdanjega velikana evropskega prvaka, so tudi tokrat navdušili ne samo z goli, ampak tudi z igro, ki so jo pokazali. Izpeljali so številne akcije, predvsem tale, ki si jo lahko ogledate spodaj, pa je tako spektakularna, da se ob njej lahko vprašamo, ali so fantje iz Amsterdama sploh s tega sveta …

Bo argentinski zvezdnik sploh kdaj zapustil Manchester City?

Manchester Cityju tudi letos ne bo uspelo priti do tako želenega naslova evropskega prvaka. Tokrat je po dramatični končnici izpadel proti londonskemu Tottenhamu. Na tej tekmi je zaigral tudi najboljši strelec v zgodovini bogatega Cityja Sergio Agüero, ki je tudi zadel, a vseeno ni mogel preprečiti novega evropskega razočaranja super bogatega angleškega kluba, ki je sicer na dobri poti, da pod vodstvom Josepa Guardiole osvoji še drugi naslov angleškega prvaka v nizu.

Ob novem neuspehu kluba, ki ga poganja arabski denar, pa seveda ne manjka številnih, ki se ob tem naslajajo. Tako je po spletu zaokrožila tudi naslovnica enega izmed časopisov izpred časa, na kateri citirajo Agüerovo izjavo izpred časa: "Manchester Cityja ne bom zapustil, dokler ne bomo evropski prvaki," je povedal zvezdniški Argentinec. "Očitno bo v Cityju ostal do smrti," je ob tem zapisal eden izmed hudomušnih nogometnih navdušencev.

