Valižanski vratar jo je dobro odnesel

Afera je izbruhnila na socialnih omrežjih, kjer so se pred časom pojavile slike vratarja, na njih pa ni biklo moč prezreti nacističnega pozdrava. Sliko je januarja na skupnem obedu posnel njegov soigralec Max Meyer in jo objavil na Instagramu.

V začetku tega meseca pa je o zadevi razpravljala pristojna komisija na zvezi, ki jo je Valižan prepričal, da sploh ni vedel, za kakšen pozdrav gre. "Naj bo to za našo starejšo generacijo še tako neprepričljivo, a te trditve ne moremo zanikati," so zapisali pri zvezi.

Na zvezi dodajajo, da so Hennesseyju zastavili kopico vprašanj v zvezi s Hitlerjem in nacionalsocializmom in potrdili, da gre pri vratarju za veliko nepoznavanje vsega, kar je povezano s tem obdobjem zgodovine. Vratarju so svetovali, naj se seznani z zadevami, "ki so za ljudi, ki živijo v svobodni državi, še vedno zelo pomembne."

