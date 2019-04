Ponedeljkov večer je rezerviran za Sportalov izbor z družabnih omrežij. Kaj ponuja tokrat? Popeljal vas bo od Maribora do Avstralije. Od lige prvakov do najnižje argentinske nogometne lige. Od Cristiana Ronalda do njegovega dvojnika.

Pismo Marcosu Tavaresu iz Ljubljane, ob katerem se je Mariborčanom stopilo srce

Marcos Tavares, je na svojem Instagramu objavil video, v katerem prebira pismo nekega mladega navijača. Nič takšnega, ikona in kapetan NK Maribor ima v Sloveniji kar precej oboževalcev, a pismo, ki ga je prebiral tokrat, je vseeno nekoliko drugačno. Prihaja namreč iz Ljubljane, pod njega pa se je podpisal mladi navijač Maribora iz glavnega mesta Slovenije Timotej. In kaj je napisal?

"Drago Marcos. Sem Timi. V šolo hodim v Ljubljani. Moj oče je iz Maribora. Sem velik navijač NK Maribor. Z očetom obiščeva skoraj vsako tekmo v Ljudskem vrtu in glasno navijava. Na telovadbi nosim mariborski dres, čeprav šolo obiskujem v Ljubljani. Sem hraber, mar ne? Zelo si želim, da bi bili prvaki. Srečen bi bil tudi, če bi lahko enkrat šel s tabo na igrišče kot vijolični ta'mali, saj obiskujem drugi razred. Še to. Moja soba je vijolična in rumena. Si moj najljubši igralec. Timotej," je v pismu najboljšemu strelcu v zgodovini Maribora in tudi prve slovenske nogometne lige zapisal mladi šolarček iz Ljubljane in zagotovo stopil srce številnim privržencem najuspešnejšega slovenskega nogometnega kluba.

Prepričani smo, da bodo skorajšnji 15-kratni slovenski prvaki njegovi želji ugodili. Bi se lahko zgodilo, da ob kapetanu Maribora na igrišče Ljudskega vrta pride na tekmi proti Krškemu 22. maja v predzadnjem prvenstvenem krogu, ko bodo vijoličasti še zadnjič v tej prvenstveni sezoni na delu na domačem štadionu in si do takrat verjetno že zagotovili naslov?

Ganljiva zgodba deklice, ki je spoznala svojega nogometnega junaka

Še ena lepa nogometna zgodba, a še veliko bolj ganljiva od zgornje mariborske, prihaja iz Anglije oziroma Avstralije, kjer se s hudo boleznijo, možganskim tumorjem, bori komaj sedemletna Bella, ki je imela pred boleznijo dolge, skodrane lase, a jih zaradi kemoterapije izgubila. Ker ni želela biti drugačna od vrstnikov, je nosila lasuljo, potem pa je lani poleti med spremljanjem svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji na televiziji zagledala Aarona Mooyja in vse se je spremenilo.

Ker je bila njegova pričeska podobna njeni, se je takoj "zaljubila" vanj in se odločila, da lasulje sploh ne potrebuje. Ko je nogometaš Huddersfield Towna izvedel za njeno zgodbo, je v Avstralijo seveda takoj poslal dres zanjo in postala je velika navijačica člana angleške premier lige, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković.

Na zadnji domači tekmi Huddersfield Towna, ki je sicer že izgubil vse možnosti za obstanek med angleško nogometno elito in se bo po koncu sezone preselil razred nižje, je bila posebna gostja Huddersfield Towna in na igrišče prišla v družbi svojega velikega junaka. "Ponosen sem, da sem lahko tako hrabri deklici pomagal v boju s tako hudo boleznijo," je ob tem povedal Mooy, ki je na tekmi proti Leicester Cityju (poraz z 1:4) zabil tudi gol. "To je najlepši dan v njenem življenju," pa je o zgodbi, ki je ganila marsikoga, povedal oče hrabre Belle.

Bella v dresu Huddersfield Towna, ki ji ga je poslal Aaron Mooy:

Kako je Bella preživela dan kot gostja Huddersfield Towna:

🇺🇸 Seven-year-old Bella made the 4,600 mile trip from Texas to meet her #htafc hero @AaronMooy!



💙 Just look at her celebration when he scored the penalty!



👉 https://t.co/QlfJAkTtxB (CL) pic.twitter.com/YzfefEZz53 — Huddersfield Town (@htafcdotcom) April 8, 2019

Sloviti Francoz je čivknil in spravil v zadrego svoje delodajalce

Nekdanji francoski reprezentant in dolgoletni nogometaš Chelseaja, s katerim je bil tudi evropski prvak, Florent Malouda, je lani končal bogato nogometno pot in se podal v trenerske vode. Februarja letos se je priključil trenerskemu štabu švicarskega prvoligaša FC Züricha, a se v Švici očitno ni najbolje znašel. Prejšnji teden se je namreč s svojimi novimi delodajalci že razšel.

"FC Zürich in Florent Malouda sta se odločila, da sporazumno končata pogodbo, ki sta jo nedavno sklenila," so zapisali v sporočilu za javnost trenutno sedmouvrščenega švicarskega prvoligaša. Nič takšnega, če se pod to objavo na Twitterju ne bi javil Malouda in pod njo zapisal: "Res? Tega pa nisem vedel …" je zapisal danes 38-letni Francoz in svoje (donedavne) švicarske delodajalce spravil v precejšnjo zadrego …

Sporočilo za javnost FC Zürich in čivk Florenta Maloudaja:

really I didn't know that..?? — Florent Malouda (@realflorentm) April 11, 2019

Kar med tekmo je na štadionu ujel ribo. Dobesedno!

V italijanski četrti ligi, najvišji na amaterski ravni v tamkajšnjem nogometu, se je na štadionu Reggia Audace, nekdanjega italijanskega prvoligaša nekoč poznanega pod imenom Reggiana, zgodilo nekaj, česar zagotovo še niste videli. Na štadionu Mapei Citta del Tricolore, na katerem je med tribuno in igriščem kanal, skozi katerega priteče tudi nekaj vode iz bližnje reke, so navijači poskrbeli za neverjeten prizor.

Pri Reggii Audace je gostovala Modena, tekma, ki se je končala brez zadetka, je bila dolgočasna in gostujoči navijači so se odločili, da si malo popestrijo dan. Kar med tekmo so lovili ribe iz omenjenega kanala, eno pa tudi ujeli! Dejanje so posneli, video objavili na enem izmed družabnih omrežij in …. Postal je spletna uspešnica, kajpak.

Reggiana vs. Modena 07/04/2019



Modena fans catching a fish 🐟 inside the stadium, unbelievable! 😲 pic.twitter.com/VOGTyO5i67 — Casual Ultra (@thecasualultra) April 10, 2019

Ronaldo navdušil z rojstnodnevno čestitko za nesrečnega Nizozemca

Prejšnji teden je na prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov v Amsterdamu gostoval Juventus in z njim seveda tudi Cristiano Ronaldo, ki je na tekmi brez zmagovalca (1:1) pozneje tudi zabil edini gol za goste in spet navdušil torinske navijače. Toda še bolj kot s tem in predvsem vse je Portugalec navdušil s potezo, ki si jo je privoščil pred začetkom tekme.

Posnel je namreč rojstnodnevno čestitko za Abdelhakija Nourija, nesrečnega velikega upa Ajaxa, ki že skoraj dve leti leži v bolniški postelji. Skupil jo je poleti 2017, ko se je zaradi težav s srcem zgrudil med tekmo in zaradi pomanjkanja kisika utrpel hude poškodbe možganov, zaradi katerih nogometa zagotovo ne bo več igral.

Ravno teden pred tekmo med Ajaxom in Juventusom pa je nesrečni Nouri, ki je še vedno v komi, praznoval 22. rojstni dan, Ronaldo pa je v ta namen poskrbel za rojstnodnevno čestitko in mu zaželel vse najboljše. "Želim ti vse najboljše za rojstni dan. Želim ti, da se hitro pozdraviš in vse najboljše. Pazi nase, se vidimo!" je v video sporočilu povedal Ronaldo, ga objavil na družabnih omrežjih in poskrbel za val navdušenja tako med navijači Ajaxa kot Juventusa in še koga …

This is big from Cristiano Ronaldo. Respect. ❤️ pic.twitter.com/1SShMnjsOK — Omar 🎙️ (@Blaugranagram) April 9, 2019

Malček je več deset tisoč gledalcev spravil v delirij

V soboto je v angleški premier ligi Tottenham na svojem novem štadionu, na katerem se je zbralo 58 tisoč ljudi, premagal Huddersfield Town s 4:0. Hat-trick na tej tekmi je zabil brazilski zvezdnik Londončanov Lucas Moura, ki je zadel v 27., 87. in 93. minuti, po tekmi pa prvi tovrstni dosežek v po mnenju številnih najmočnejši nogometni ligi na svetu proslavil tako, da je s tribun v naročje vzel svojega majhnega sinčka in z njim izmenjal nekaj podaj. Malček je bil navdušen. Toliko bolj zaradi tega, ker je ob vsakem njegovem udarcu žoge skorajda več deset tisoč gledalcev na tribunah novega ultra modernega štadiona Tottenhama ponorelo od navdušenja. Poglejte, kako …

How special is this! Lucas Moura scores a hat-trick against Huddersfield and wants to celebrate with those closest to him ❤️ pic.twitter.com/yVpSGzjyGv — Soccer AM (@SoccerAM) April 13, 2019

Genialen odgovor Rome enemu izmed navijačev s "kavča"

V športnem svetu ne manjka takšnih in drugačnih odzivov navijačev, tako imenovanih "kavč" selektorjev, kot so jim v Sloveniji po(ne)srečeno rekli nekateri znani športniki. S takimi, ki kritizirajo za tipkovnicami, se ubadajo povsod po svetu, seveda tudi v Italiji in tamkajšnjem nogometu. Se pa verjetno še ni zgodilo to, česar so se spomnili pri Romi.

Pri tem slovitem italijanskem nogometnem klubu so namreč enega izmed njihovih navijačev, ki je pod enega izmed videov zapisal, da "bi takšen gol brez težav zabil tudi on", povabili na prav poseben izziv, ki so ga organizirali skupaj z enim od sponzorjev. Povabili so ga namreč, naj dokaže, da bi lahko res zabil tak gol. S simulacijo akcije, ob kateri je na spletu zapisal zbadljiv komentar, so ga namreč povabili, da to dokaže kar na igrišču. Izziv je z navdušenjem sprejel, si oblekel dres, prišel na Olimpijski štadion v Rimu in preizkusil. Kako se je obnesel? Poglejte si, ali je bil uspešen …

Imagine saying, ‘Even I could have scored that goal’ and getting brought to the Olimpico to prove it!



But that’s exactly what happened to Marco, thanks to @HyundaiEurope! 🙈

#ForTheFans

pic.twitter.com/nCEEqpI6nO — AS Roma English (@ASRomaEN) April 11, 2019

Tako podoben je Ronaldu, da ima v Iraku status zvezdnika

V Iraku, kjer v zadnjem času kot selektor tamkajšnje članske nogometne reprezentance deluje Srečko Katanec, obstaja 25-letni fant Biwar Abdullar, ki je zelo podoben enemu največjih zvezdnikov svetovnega športa Cristianu Ronaldu, zato ima tam status pravcatega zvezdnika. Zanimivo, tudi on je nogometaš, sicer amaterski, v vlogi "dvojnika" petkratnega najboljšega nogometaša leta na svetu pa uživa. "Lepo je, ko me ljudje ustavljajo in se hočejo fotografirati z mano, ker sem tako podoben Ronaldu. Obožujem ga tudi jaz in upam, da ga bom nekoč spoznal," je o tem povedal Abdullar.

ICYMI: 25-year-old Biwar Abdullah is popular in northern Iraq due to his striking resemblance to Portugal’s soccer captain Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/BzhefV8eDD — Reuters Top News (@Reuters) April 14, 2019

Ob proslavi gola je provociral in poskrbel za prekinitev tekme

V nedeljo je v prvi bolgarski ligi v derbiju z vrha lestvice Ludogorec z 2:0 v gosteh premagal Levski Sofijo. V 80. minuti je končni izid z enajstih metrov postavil romunski branilec Cosmin Moti, po zadetku pa provociral domače navijače in gol proslavljal pred njihovo tribuno. Slaba ideja, vročekrvni navijači Levskega so izgubili živce, poskakali s tribun in želeli priteči na igrišče. K sreči so jih organi reda ustavili, je pa bila tekma zaradi tega nekaj minut prekinjena. Moti, ki si česa takšnega verjetno ne bi privoščil, pa je zaradi svoje poteze prejel rumen karton, ki je bil njegov drugi na tekmi, in bil izključen …

Romanian defender Cosmin Moți sealed Ludogorets' 2-0 win over Levski, converting a penalty. The way he celebrated in front of the Levski fans led to riots in the stands and some of them invaded the pitch. Play was stopped for a few minutes, with Moți getting a second yellow card pic.twitter.com/ovckKXJ8mo — mshumanov (@shumansko) April 14, 2019

Mojstrska domislica, kot je ne vidite vsak dan

Na tekmi Cipolettija, ki nastopa v argentinski tretji regionalni ligi, so gledalci videli mojstrovino, kot je ne vidijo niti v ligi prvakov oziroma v najmočnejših evropskih nogometnih ligah. Poglejte, kako je nasprotnikovega vratarja ukanil legendarni nogometaš Cipolettija Pablo Parra, in mu zaploskajte …