Težko razložljiv padec Maribora, nato jo je Tavares zagodel nekdanjemu klubu

Slovenski klubski nogomet ima za zdaj glede ciprskih predstavnikov izkušnje le z Apoelom. Natančneje, z njim ima izkušnje le Maribor. Najbolj trofejna kluba iz Slovenije in Cipra sta se v Evropi srečala že dvakrat. Prvič se je smejalo ekipi iz Nikozije, drugič pa so bili veliko boljše volje pri vijolicah. Kaj se je zgodilo?

Vsa gostovanja slovenskih klubov na Cipru:

Tekme Leto (tekmovanja) APOEL Nikozija : Maribor 4:2 2002 – kvalifikacije za ligo prvakov APOEL Nikozija : Maribor 1:1 2013 – kvalifikacije za ligo prvakov Pafos – Celje ? 2024 – ligaški del konferenčne lige

Padec Prašnikarjeve čete v drugem delu

Bojan Prašnikar, prvi slovenski trener, ki je popeljal Maribor v ligo prvakov, je leta 2002 doživel nepričakovano razočaranje na Cipru. Foto: Reuters Maribor je na Cipru prvič gostoval leta 2002. Pod vodstvom Bojana Prašnikarja se je na povratno tekmo v kvalifikacijah za ligo prvakov podal s prednostjo 2:1. V taboru vijolic so bili zelo optimistični, veselje je bilo še večje, ko je Samir Duro v Nikoziji zadel za 1:0. Apoel je resda hitro izenačil, a tudi v 38. minuti ostal z igralcem manj. Maribor tega ni znal izkoristiti v svoj prid.

V drugem polčasu je sledil težko razložljiv padec vijolic, Apoel je polnil mrežo Tomaža Murka. Povedel je že s 4:1, nato je Duro v 82. minuti zadel za 2:4, pritisnil na vrata gostiteljev in iskal pot do rešilnega tretjega gola, saj je takrat še veljajo pravilo o prednosti zadetkov na gostovanju, a se mu želja ni uresničila. Čudno tekmo, polno zadetkov, je končal z izpadom (2:4).

Odločil je zakon bivšega

Ante Čačić je leta 2013 popeljal Maribor v ligo Europa, nato pa ga je nasledil soimenjak Ante Šimundža in vijolice popeljal do zgodovinskega uspeha, preboja v izločilni del. Foto: Vid Ponikvar V Nikozijo se je vrnil leta 2013. Takrat je Maribor pustil boljši vtis. To je bila prva tekma drugega predkroga kvalifikacij za ligo prvakov, kjer je Maribor pod vodstvom brkatega Hrvata Anteja Čačića ostal neporažen na Cipru. Zlata vreden zadetek za 1:1 je dosegel klubski rekorder Marcos Tavares. Odločil je zakon bivšega, saj je Brazilec vijoličnega srca pred prihodom v Slovenijo igral prav za Apoel.

Mariborčani so izkoristili ugoden rezultat in na povratni tekmi v Ljudskem vrtu po hudem boju remizirali z 0:0. Zaradi pravila zadetkov v gosteh so tako napredovali v play-off kvalifikacij za ligo prvakov in si že zagotovili imenitno "tolažilno" nagrado, nastop v skupinskem delu lige Europa. Pri tem je tudi ostalo, saj je bila Viktoria Plzen močnejša.

Pafos kar 13 točk pred Apoelom

Pafos je v prejšnji sezoni osvojil ciprsko pokalno lovoriko. Foto: Guliverimage

Apoel iz Nikozije je sicer največji ciprski klub. Ima kar 29 državnih naslovov, največkrat (trikrat) je nastopil v ligi prvakov, enkrat pa se po zmagi nad Lyonom v osmini finala prebil celo do četrtfinala. Med 16 najboljših se je uvrstil v ligi Europa, v tej sezoni pa nastopa v konferenčni ligi, kjer je na 13. mestu. Pafos je nekoliko nižje, na 16. mestu, povsem drugače pa je v ciprskem prvenstvu. Tam je Pafos najboljši, Apoel, pri katerem brani in nosi kapetanski trak Vid Belec, pa za njim zaostaja za kar 13 točk.

Klubski projekt Pafosa že dalj časa upravljajo ruski investitorji. V tej sezoni se jim nasmiha velik rezultat, saj je klub po 13 tekmah v prvenstvu na vodilnem položaju. Zbral je 11 zmag, en remi in le en poraz, glavni strelec pa je Brazilec Jairo, sicer nekdanji napadalec splitskega Hajduka.

Riera: Vemo, kako igrati proti Pafosu

Španski strateg Celja Albert Riera se razigranih Ciprčanov ne boji. "Ponosen sem, da lahko gledam ekipo, ki raste iz kroga v krog in se v Evropi vsakemu postavi po robu ter se ne boji nikogar. Vedno si želimo biti superiorni. Pafos je ekipa, ki ima veliko individualne kvalitete, a vemo, kako igrati proti njim. Treba bo garati drug za drugega. Napredujemo, ustvarjamo si veliko priložnosti, moramo pa biti učinkovitejši, a to bo prišlo," sporoča pred današnjo tekmo.

Albert Riera vstopa v dvoboj na Cipru samozavestno in z željo, da osvoji vse tri točke. Foto: Jure Banfi

Španec se zaveda, da Celjani nujno potrebujejo točke, če se želijo uvrstiti med 24 najboljših, s tem pa si tudi zagotoviti nastop v izločilnem delu. Zato bi bila zmaga še kako dobrodošla. S tem bi Riera tudi pisal zgodovino, Celjani pa bi postali prvi slovenski klub, ki bi v Evropi v gosteh ugnali ciprskega tekmeca. Dvoboj v Limassolu se bo začel ob 21. uri.