Predsednica se je odločila: priznanje za Tavaresa in SZS

Na slovesnosti ob prihajajočem državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, je na Brdu pri Kranju Pirc Musar danes skupno podelila 19 odlikovanj Republike Slovenije. Na športnem področju je red za zasluge prejela Smučarska zveza Slovenije, medaljo za zasluge pa Marcos Tavares.

Smučarski zvezi priznanje ob stoletnici delovanja

Kot so v obrazložitvi zapisali v uradu predsednice Pirc Musar, je SZS prejela red za zasluge ob stoletnici delovanja za izjemne uspehe športnikov, neprecenljivo delo trenerjev in spremljevalnih ekip ter velik prispevek zveze k razvoju slovenskega smučarskega športa in prepoznavnosti Slovenije v svetu.

Poudarili so pomembno vlogo zveze pri priljubljenosti zimskih športov med Slovenkami in Slovenci ter pri prepoznavnosti Slovenije v svetu kot smučarske velesile. Izpostavili so, da jo na tekmovanjih vseh ravni in kategorij zastopa več kot 2300 tekmovalcev, da posebno pozornost namenja spodbujanju mladih športnikov in promociji zdravega življenjskega sloga.

Od osamosvojitve so tekmovalke in tekmovalci, ki tekmujejo pod okriljem Smučarske zveze Slovenije, osvojili 33 medalj na zimskih olimpijskih igrah, 79 medalj na svetovnih prvenstvih in 29 medalj na mladinskih svetovnih prvenstvih. Kar polovico vseh slovenskih medalj z OI so osvojili športnice in športniki Smučarske zveze Slovenije, je še poudarjeno v obrazložitvi.

Tavaresu odlikovanje za navdih, spodbujanje solidarnosti in dobrodelnosti ter vlogo pri prepoznavnosti Slovenije

Marcos Magno Morales Tavares pa je odlikovanje dobil za navdihujoče športne dosežke, vlogo pri prepoznavnosti Slovenije v svetu ter za spodbujanje solidarnosti in dobrodelnosti. Kot so poudarili v obrazložitvi, je za Tavaresa, ki je od leta 2012 slovenski državljan, Slovenija zdaj dom, v Brazilijo pa odhaja na dopust.

Tavares je z Mariborom petkrat osvojil naslov državnih prvakov, trikrat pokal Slovenije in dvakrat slovenski superpokal. Dvakrat je klub popeljal v ligo prvakov in trikrat v evropsko ligo.

Je najboljši strelec v zgodovini slovenskih klubskih tekmovanj pod okriljem Nogometne zveze Slovenije, kjer je dosegel 159 golov, obenem pa je tudi najboljši slovenski strelec v zgodovini v evropskih klubskih tekmovanjih z 31 goli.

Poklicno kariero je končal maja 2022. Njegov Maribor se mu je poklonil tako, da je "upokojil" dres z njegovo številko 9. Za izjemne dosežke v nogometu in promocijo mesta Maribor v svetu pa je prejel tudi mestni pečat mestne občine Maribor.

V obrazložitvi so še dodali, da je Tavares navdihujoč zgled, saj mu je v karieri uspelo premagati številne ovire, živeti svoje sanje in uspeti ter ostati z nogami trdno na tleh. Brez predsodkov podpira tudi razvoj ženskega nogometa in se javno zavzema za enakopravnost v športu, je pa tudi mentor in trener, ki je že med kariero ustanovil športno akademijo.