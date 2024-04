NK Maribor s prodajo oblačil z deli odsluženih dresov v pomoč mladim nogometašem

Nogometni klub Maribor je začel dobrodelno akcijo Zasluženo odsluženo, v okviru katere bodo prodajali oblačila z deli odsluženih dresov. Večji del izkupička od prodaje bodo namenili nakupu nogometnih žog za okoliške klube in s tem prispevali k razvoju mladih nogometašev.

"S takšnimi projekti vračamo v nogometno okolje, iz katerega črpamo sedanje in bodoče nogometaše, naše člane. S tem smo sklenili krog," je na današnji predstavitvi akcije v Ljudskem vrtu povedal poslovni direktor kluba Bojan Ban.

Z akcijo nadaljujejo dolgoletno sodelovanje z družbo Mastercard, ki bo ob plačilu nakupa oblačila z njihovo kartico podvojila znesek, namenjen v dobrodelne namene. "Če želimo imeti uspešne nogometaše, jih moramo podpirati že na začetku," je dejal predstavnik te družbe Aleš Petejan.

Drese so darovale največje legende mariborskega kluba, za njihovo preobrazbo pa je po idejni zasnovi agencije Aritmija poskrbel modni oblikovalec David Hojnik. "Dresi, katerih delčki krasijo nova oblačila, so resda odsluženi, a ima vsak od njih močno čustveno noto, saj so jih nogometaši nosili v ključnih trenutkih," je še povedal Ban.

Vsak kos je unikaten in nosi etiketo z informacijami o zgodovini dresa ali njegovega lastnika. Iz enega dresa so izdelali okoli 15 majic ali puloverjev s kapuco. Skupno so jih doslej izdelali že 184, v nadaljevanju pa naj bi jih še več.

Med nogometaši, ki so darovali drese, so Josip Iličić, Marcos Tavares, Aleš Mertelj in Aleš Mejač. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Pet dresov vijoličastih je trenutno razstavljenih v vitrinah po Mariboru in tudi ti bodo kasneje predelani za namene akcije Zasluženo odsluženo, je pojasnil ustanovitelj in kreativni direktor Aritmije Goran Radinović.

Med nogometaši, ki so darovali drese, so Josip Iličić, Marcos Tavares, Aleš Mertelj in Aleš Mejač. Po besedah slednjega so z veseljem pristopili k temu plemenitemu dejanju, s katerim Maribor "ponovno dokazuje, da je največja športna blagovna znamka v Sloveniji".

Na drese jih sicer vežejo lepi spomini. "To ni le dres, v njem je moj trud, moje življenje. Vsak, ki bo dobil ta dres, bo imel tudi del Marcosa Tavaresa," je povedal nekdanji brazilski napadalec. "Jaz pa s tem, ko lahko podarim ta dres, vračam nazaj vse, kar sem dobil od navijačev," je dodal.

Kolekcija bo na voljo za nakup v prodajalnah Vijol'čna bajta v Mariboru in preko spleta.

