Maribor sporočil žalostno novico

Nogometni klub Maribor je na družbenem omrežju sporočil, da je po zahrbtni bolezni v 46. letu umrl njihov nekdanji član Nilton Rogerio Cardoso Fernandes, ki je za vijolice igral od marca 2008 do maja 2009 in se z njimi veselil državnega prvaka.

"Žalostna novica za vse, ki nam je pri srcu vijoličasta barva. Mnogo prezgodaj, v 46. letu starosti, se je zaradi zahrbtne bolezni poslovil Nilton Rogerio Cardoso Fernandes.

Neutrudni zvezni igralec s Kapverdskih otokov je bil z nami leto in pol, skupaj smo osvojili naslov državnega prvaka leta 2009. V vijoličastem je od marca 2008 do maja 2009 odigral 46 tekem in dosegel štiri zadetke, dodaten delež k zgodovini NK Maribor pa je prispeval s tem, ko se je zavzel in s priporočilom odprl pot do prihoda Marcosa Tavaresa v Ljudski vrt.

Nilton, počivaj v miru!," so pri NK Maribor zapisali na družbenem omrežju.

Po poročanju portugalskega medija Abola, se je Nilton Fernandes že dlje časa boril z rakom na ledvicah, v nedeljo pa umrl v Združenih državah Amerike.