Po porazu z Mariborom zapušča klop Radomelj

Radomlje so na zadnjih osmih tekmah prve lige izgubile kar šestkrat in so na zadnjem mestu. Pred zadnjimi osmimi krogi so se tako odločili za zamenjavo trenerja. Sporazumno klop zapušča Oliver Bogatinov.

Oliver Bogatinov ni več trener nogometnega prvoligaša Kalcerja Radomelj, je klub sporočil dan po porazu z Mariborom. Radomljani so v petek v 28. krogu prve lige v praznem Ljudskem vrtu izgubili z 0:1, na lestvici pa so zadnji s 24 točkami. Kot so zapisali na spletni strani kluba, so se odločili za sporazumno prekinitev pogodbe z Bogatinovom. Ta je bil v trenerski vlogi v klubu skoraj leto in pol.

"Oliverju se zahvaljujemo za leto in pet mesecev dobro opravljenega dela. Člansko moštvo je zabeležilo nekaj odličnih rezultatov, mladi nogometaši so napredovali, klub pa je v tem obdobju poskrbel za nekaj rekordnih prestopov. Želimo mu veliko sreče v nadaljevanju kariere," je sporočil športni direktor Grega Marinšek. Člansko moštvo Radomelj bosta do nadaljnjega vodila Luka Žinko in Dragan Čadikovski.

V prvenstvu imajo Radomljani po 28 tekmah 24 točk, eno manj kot Aluminij na predzadnjem mestu. V pokalnem tekmovanju pa so se uvrstili v polfinale, potem ko so v četrtfinalu nedavno premagali prav Maribor. Naslednji teden jih čaka tekma z Gorico.