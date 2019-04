Vroča novica iz Madrida: Oblak se je dogovoril z Atleticom, odslej na voljo za 120 milijonov!

Slovenski nogometni vratar Jan Oblak je podaljšal pogodbo z madridskim Atleticom do leta 2023. S tem so se končala dolgotrajna pogajanja med španskim velikanom in predstavniki 26-letnega Škofjeločana, ki spada med najboljše čuvaje mreže na svetu. Na vratih Atletica je na 203 tekmah kar 115-krat ohranil mrežo nedotaknjeno, njegova odkupna klavzula po novem znaša 120 milijonov evrov.

Dolgo časa se je napovedovalo, v sredo, 17. aprila 2019, pa se je tudi uresničilo. Najboljši slovenski nogometaš je segel v roke z dolgoletnim delodajalcem in se dogovoril za podaljšanje pogodbe, s katero si je močno dvignil prejemke in postal drugi najbolje plačani nogometaš Atletica. Na leto bo bogatejši za okrog deset milijonov evrov.

''Zelo sem srečen, da sem podaljšal pogodbo in ostal pri Atleticu. Njegove barve bom branil po najboljših močeh in nadaljeval s trdim delom. Kdo bi si mislil, da čas teče tako hitro. Tu sem že pet let,'' je po podpisu nove pogodbe z madridskim Atleticom sporočil Jan Oblak, se zahvalil zastopniku Mihi Mlakarju in vsem predstavnikom Atletica, s katerimi je imel opravka na poti do novega dogovora, navijačem pa zagotovil, da se bo za barve Atletica boril tako zavzeto, kot se je od prihoda (2014).

Njegova nova plača bo po novem nižja le od prvega strelca rdeče-belih, njegovega dobrega prijatelja Francoza Antoina Griezmanna.

Lani ni branil za slovensko reprezentanco, letos pa sodeluje v kvalifikacijah za EP 2020 in skuša pomagati Sloveniji, da bi zaigrala na velikem tekmovanju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Atletico ne skriva zadovoljstva in sreče, saj je Oblak podaljšal pogodbo do 30. junija 2023. Tako je podaljšal zvestobo Los Colchonerosu vse do obdobja, ko bo dopolnil 30 let.

Snubcem na voljo za 120 milijonov evrov

Z Atleticom se mu nasmiha drugo mesto v Španiji. Foto: Guliver/Getty Images Njegova odkupna klavzula se je povečala za petino. V prejšnji pogodbi je bilo zapisano, da znaša 100 milijonov evrov, po poročanju španskega športnega dnevnika AS pa je po novem številka zrasla na 120 milijonov evrov.

Ker se je v Evropi na seznam želja uvrstilo kar nekaj premožnih klubov, ki bi si lahko privoščili tako drag nakup vratarja, največkrat sta se omenjala PSG in Manchester United, še vedno obstaja možnost, da bi Oblak poskrbel za nov svetovni rekord, kar se tiče najdražjega prestopa vratarja. Bi moral pa snubec globoko seči v denarnico in za usluge slovenskega asa plačati Atleticu 120 milijonov evrov. To bi bil tudi eden izmed največjih prestopov vseh časov.

Lovorika zamora spet v slovenskih rokah? V zadnjih sezonah ga v Španiji ni prvega vratarja prvoligaškega kluba, ki bi v sezoni prejel manj zadetkov od Oblaka. Foto: Reuters Oblak je v tej sezoni v imenitni formi. V španskem prvenstvu je na 32 nastopih prejel le 21 zadetkov, tako da se mu nasmiha že četrta zaporedna lovorika zamora. Z Atleticom je v tej sezoni izpadel v ligi prvakov v osmini finala proti Juventusu, v osmini finala je ostal praznih rok tudi v španskem pokalu, kjer je Oblak po dogovoru s trenerjem odstopil mesto prvega trenerja rezervistom, v prvenstvu pa je na dobri poti, da konča sezono kot drugi. Za vodilno Barcelono šest krogov pred koncem zaostaja devet točk, v soboto pa ga čaka gostovanje pri Eibarju.

Več sledi ….