Huda kazen za soigralca Jana Oblaka, še dolgo bo obžaloval sočne žaljivke

Dvoboj vodilnih španskih klubov v Barceloni bi se lahko končal drugače, če si Diego Costa v 28. minuti ne bi dovolil primitivnega jezikovnega izpada, s katerim je tako užalil dostojanstvo delivca pravice Jesusa Gila Manzana, da mu je ta brez razmišljanja pokazal rdeči karton.

Napadalec Atletica je pustil soigralce na cedilu že v 28. minuti. Foto: Reuters

''Po*erjem se na mamo, ki te je rodila,'' so strokovnjaki za branje z ustnic prebrali vroče besede, ki jih je kontroverzni 30-letni Brazilec s španskim potnim listom z dolgo kartoteko nešportnih prekrškov in incidentov namenil pet let starejšemu sodniku. In to dvakrat zapored, vmes pa ga je še prijel za roko.

Manzano je omenjene besede po tekmi navedel v poročilu, disciplinska komisija tekmovanja pa ga je kaznovala s prepovedjo igranja na kar osmih tekmah. Kazen štirih tekem mu je pripadla zaradi žaljenja sodnika, kazen drugih štirih tekem pa zaradi tega, ker si je dovolil fizični stik in držal sodnika za roko, s tem pa si je privoščil nekaj nedopustnega, kar želi Evropska nogometna zveza (Uefa) izkoreniniti iz sveta nogometa.

Bo poleti odšel na Kitajsko?

Na derbiju v Barceloni ga je po izključitvi miril tudi Jan Oblak. Foto: Guliver/Getty Images Izkušeni napadalec, ki je na igrišču znan po vročekrvnosti in provokacijah, je torej že končal sezono, v kateri ne bo ponosen na iztržek v spomladanskem delu. Atletico bo do konca sezone odigral še sedem prvenstvenih tekem, za vodilno Barcelono pa zaostaja 11 točk.

Nekdanji napadalec Chelseaja je v koledarskem letu 2019 za Atletico prispeval le en zadetek, kar je bistveno manj od tistega, kar so navijači Los Colchoneros pričakovali od Brazilca s španskim potnim listom. Klubski soigralec Jana Oblaka je najverjetneje že odigral zadnjo tekmo za Atletico, saj ga vse več španskih medijev v poletnem prestopnem roku seli na Kitajsko.