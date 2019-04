Presenečenje iz Madrida: Oblak bo podpisal, a …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dogovor Jana Oblaka in Atletica?

Slovenski nogometni vratar Jan Oblak je v soboto blestel na velikem derbiju španskega prvenstva. Med vratnicama madridskega Atletica je zbral devet obramb in 85 minut paral živce zvezdnikom Barcelone, na koncu pa ostal brez točk (0:2).

Katalonci so na lestvici ušli rdeče-belim za 11 točk in se sedem krogov pred koncem močno približali naslovu. Vprašanje novega (starega) španskega prvaka je bolj ali manj že odločeno, s tem pa naj bi se po poročanju priljubljenega športnega dnevnika Marca odprla možnost, da Atletico seže v roke z Oblakom.

Dogovor še ta teden?

Oblak je na gostovanju na Camp Nou zbral kar devet obramb. Foto: Reuters Podaljšanje pogodbe s 26-letnim vratarjem, ki spada med najboljše na svetu, se napoveduje že nekaj časa, vzporedno pa ne manjka govoric o zanimanju nekaterih evropskih velikanov, željnih okrepitve na položaju vratarja. Marca tako poroča, da bo v kratkem, najverjetneje še ta teden, sledil dogovor, o katerem navijači rdeče-belih že dolgo sanjajo.

Tudi trener Diego Simeone nestrpno čaka na dan, ko bo Oblak podaljšal zvestobo z madridskim velikanom. Zdajšnja pogodba mu poteče leta 2021, z novim podpisom bi se mu podaljšala, bistveno pa bi se povečali prejemki, ki bi v sklopu Atleticovega proračuna zaostajali le za prvim zvezdnikom Antoinom Griezmannom.

Prva zamenjava za Španca? Oblaka se v zadnjem obdobju ponovno veliko omenja na Otoku. Če bi Španec David de Gea poleti zapustil Manchester United, s katerim ga ta teden čaka prva četrtfinalna tekma lige prvakov proti Barceloni, bi bil lahko eden izmed kandidatov za novega vratarja prav samozavestni Slovenec.

Bo odkupna klavzula ostala pri 100 milijonih?

Junija ga čakata pomembni kvalifikacijski tekmi s slovensko reprezentanco v Avstriji in Latviji. Foto: Vid Ponikvar Je pa Marca poskrbela za presenečenje, saj navaja scenarij, po katerem bo Oblak podaljšal pogodbo, njegova odkupna klavzula pa bo ostala na zdajšnji številki. To pomeni, da bo Škofjeločan še naprej na voljo za drzne snubce za okroglih 100 milijonov evrov. Toliko denarja ni še nihče ponudil za nakup vratarja, a jih obstaja kar nekaj, ki jim takšen znesek ne bi predstavljal večjih težav. Tudi PSG, ki v zadnjih letih ni skrival zanimanja za nakup nekdanjega vratarja Olimpije in Benfice.

Oblak bi se lahko vpisal v zgodovino kot prvi, ki je prebil mejo trimestne odškodnine v milijonih evrih, navijači Atletica pa bodo še naprej nemirni, kar se tiče klubske prihodnosti Slovenca. Obrambna vrsta Los Colchoneros bo doživela po koncu sezone velike spremembe, saj se bosta poslovila kapetan Diego Godin (Inter) in Lucas Hernandez (Bayern München).

V sezoni, ki jo je začel z evropskim superpokalnim naslovom, je v ligi prvakov izpadel proti Juventusu v osmini finala. Foto: Reuters

Če bi odšel še Oblak, bi bil to velik udarec za zadnjo vrsto rdeče-belih, ki v zadnjih sezonah izstopajo po najmanjšem številu prejetih zadetkov v la ligi, Slovenec pa po serijskem prejemanju priznanj zamora. Letos se mu nasmiha že četrta zapored!