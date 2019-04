Primitivna opazka Oblakovega soigralca, s katero je prestopil mejo okusnega, še kako odmeva

Derbi španskega prvenstva med Barcelono in Atleticom (2:0) je postregel z vrhunskimi potezami, s katerimi ni skoparil zlasti Jan Oblak, z naskokom najboljši nogometaš madridskega kluba na Camp Nouu, ampak tudi z vložki, ki ne spadajo v šport. Z njimi je prednjačil svojeglavi napadalec Atletica Diego Costa. Grdo je užalil sodnika, prejel rdeči karton in pustil na cedilu soigralce, zdaj pa bi ga lahko doletela še ostra disciplinska kazen.

Dvoboj vodilnih španskih klubov v Barceloni bi se lahko končal drugače, če si Diego Costa v 28. minuti ne bi dovolil primitivnega jezikovnega izpada, s katerim je tako užalil dostojanstvo delivca pravice Jesusa Gila Manzana, da mu je slednji brez razmišljanja pokazal rdeči karton.

Diego Costa je v koledarskem letu 2019 za Atletico v španskem prvenstvu zbral en zadetek in ... en rdeči karton! Foto: Guliver/Getty Images

''Po*erjem se na mamo, ki te je rodila,'' so strokovnjaki za branje z ustnic prebrali vroče besede, ki jih je kontroverzni Brazilec s španskim potnim listom z dolgo kartoteko nešportnih prekrškov in incidentov namenil 35-letnemu sodniku. In to dvakrat zapored. Manzano je omenjene besede po tekmi navedel v poročilu, tako da čaka Costo huda kazen disciplinske komisije tekmovanja.

Costa se je težko sprijaznil z izključitvijo

Gerard Pique je reprezentančnemu soigralcu svetoval, naj se umiri, če noče od disciplinskega sodnika prejeti še hujšo kazen. Foto: Reuters To je bil velik udarec za goste iz španske prestolnice, saj so se morali proti razigranemu napadu Barcelone, v katerem sta izstopala Lionel Messi in Luis Suarez, dobro uro braniti z igralcem manj. Costa, znan po podobnih (verbalnih) izpadih in provokacijah, se je stežka sprijaznil z neposredno izključitvijo. Sodnika je držal za roko, ko je hotel pokazati rumena kartona njegovima soigralcema. Ti so ga, vključno z Janom Oblakom, morali miriti, da ni sodniku storil še kaj hujšega.

V vročih trenutkih naj bi proti sodniku zavpil ''ku*bin sin'', nato pa ga je z igrišča pospremil reprezentančni soigralec Gerard Pique in mu svetoval, naj se umiri, če noče prejeti še hujše kazni. Costa je nato le odkorakal proti slačilnici.

Simeone opozoril na neenaka sodniška merila

Atletico je v derbiju v Barceloni ostal z igralcem manj že v 28. minuti. Foto: Reuters Trener Atletica Diego Simeone je po dvoboju, katerega zmagovalec je bil odločen v zadnjih minutah, o rdečem kartonu povedal: ''Na zadnjih 11 gostovanjih na Camp Nouu smo prejeli sedem rdečih kartonov. Nekaj očitno delamo narobe. Vprašal sem sodnika, kaj je bilo. Povedal mi je, kaj mu je dejal Costa. Costa mi je rekel drugače. A če mu je res rekel stvari, kot mi jih je omenil sodnik, potem je bil zasluženo izključen. Toda podobne stvari so počeli tudi nekateri igralci Barcelone, a niso dobili rdečega kartona. To pa seveda ne opravičuje njegovega dejanja. Če je sodnik ocenil, da ga je nogometaš žalil, si je zaslužil rdeči karton. Ni pa vsak igralec deležen enakega sodniškega merila,'' je prepričan Simeone, ki se je po izključitvi Coste znašel v škripcih, saj so se morali njegovi soigralci spopasti z motiviranimi gostitelji z igralcem manj.

Jeznega Brazilca s španskim potnim listom je po izključitvi miril tudi slovenski vratar Jan Oblak. Foto: Guliver/Getty Images

Do 85. minute jih je pri življenju (morebitni točki, saj je bilo še 0:0) držal slovenski reprezentančni vratar Oblak, ki je zbral kar devet posredovanj, od tega nekaj zelo spektakularnih, nato pa je južnoameriški zvezdniški dvojec Suarez – Messi v slabi minuti zapečatil usodo rdeče-belih in najverjetneje že odločil španskega prvaka.