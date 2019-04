Sanjski dan za Tima Matavža na Nizozemskem #video

Kaj se s slovenskimi reprezentanti in preostalimi nogometaši na delu v tujini dogaja danes? Z zanimanjem pogledujemo predvsem proti Milanu, kjer se merita Inter Samirja Handanovića in Atalanta vročega Josipa Iličića. Tim Matavž, ki se je pred kratkim vrnil po pol leta odsotnosti zaradi poškodbe, je malce po prihodu na igrišče in tik pred koncem tekme na pomembni tekmi proti svojemu nekdanjemu klubu PSV Eindhovnu zabil prvi gol po povratku na igrišča.

Slovenski trener na delu v tujini:

Luka Elsner neustavljiv v Belgiji Luka Elsner si lahko z Union Saint-Gilloisejem pribori Evropo. Foto: Getty Images Mladi slovenski trener Luka Elsner je v tej sezoni z belgijskim drugoligašem Unionom Saint-Gilloisejem opozoril nase v pokalu, kjer je izpadel šele v polfinalu, v skupinskem delu druge lige pa je osvojil tretje mesto. Zdaj bi lahko presenetil še v kvalifikacijah za nastop v ligi Europa, kjer mu gre odlično! Po rednem delu druge lige je resda ostal brez napredovanja v elitno druščino, se je pa vseeno uvrstil v ligaško skupino za nastop v ligi Europa. V skupini B se za prvo mesto, ki pelje na zaključni turnir za evropsko vozovnico, meri s Kortrijkom, Zulte Waregemom, Waasland-Bevernom, Cercle Bruggejem in Mouscronom. V treh krogih je trikrat zmagal, tako da je na prvem mestu skupine B, ki prinaša nadaljevanje boja za Evropo, vstop v polfinale play-offa. V soboto je pred domačimi navijači nadigral Waasland-Beveren kar s 5:1. Elsner je dosegel rekord, saj je pozdravil najvišjo domačo zmago, odkar trenira Union. Višjo je proslavil le še v gosteh, ob koncu rednega dela, ko je nadigral Mechelen (5:0).

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria je v prvi italijanski ligi v soboto zvečer v Genovi ostala brez točk proti Romi (0:1). Slovenski vratar, ki v tej sezoni ni branil niti minute za Sampdorio, je tudi tokrat obsedel na klopi.

Matic Kotnik: Panionios je v soboto v 27. krogu grškega prvenstva na domačem igrišču premagal Larisso (1:0). Nekdanji vratar Celja je zaradi poškodbe roke izpustil še en dvoboj v spomladanskem delu.

Jan Oblak je na gostovanju v Barceloni zbral neverjetnih devet obramb! Foto: Reuters

Jan Oblak: Barcelona je v derbiju španskega prvenstva premagala Atletico z 2:0 in sedem krogov pred koncem prednost pred rdeče-belimi povišala na 11 točk. Gostje iz Madrida so morali več kot uro igrati z igralcem manj. Izključen je bil Diego Costa, ki ga je po rdečem kartonu na igrišču miril tudi Škofjeločan.

Tako je Jan Oblak miril izključenega Diega Costo, ki je zaradi dolgega jezika pustil na cedilu soigralce že v uvodni tretjini srečanja. Foto: Guliver/Getty Images

Barcelona je po izključitvi vročekrvnega napadalca prevladala na igrišču in si priigrala ogromno število zrelih priložnosti. Streli so švigali z vseh strani, najbolj sta bila nevarna Lionel Messi in Luis Suarez, a je reprezentančni vratar Slovenije ubranil vse poizkuse. Do 85. minute je zbral neverjetnih devet obramb, paral živce razigranemu napadu vodilne španske ekipe in dokazoval svetovni javnosti, zakaj spada v elitno skupino čuvajev mrež na svetu.

Vrhunci srečanja in izjemne obrambe Jana Oblaka:

📣 Highlights are in! @LuisSuarez9 and Messi scored late on as @FCBarcelona won the top of the table clash v Atleti. 💫#BarçaAtleti pic.twitter.com/VyjDWg4y3g — LaLiga (@LaLigaEN) April 6, 2019

Nore Oblakove čarovnije so trajale do 85. minute, nato pa ga je z dovršenim strelom z razdalje premagal Suarez. Že v naslednjem napadu je končni rezultat postavil Messi. Oblak je bil nemočen, Barcelona pa se je še za korak približala novemu naslovu španskega prvaka. Slovenec je bil po tekmi izbran za najboljšega igralca Atletica, po porazu pa je pred kamerami priznal, da je Messi po njegovem mnenju najboljši igralec v zgodovini nogometa.

Branilci:

Jure Balkovec: s Hellasom Verono bo v drugi italijanski ligi na delu šele v ponedeljek ob 21. uri, ko bo gostoval pri Palermu.

Miha Blažič: Ferencvaroš, ki premočno vodi v prvi madžarski ligi, ima osem točk prednosti pred branilcem naslova Vidijem in se resno spogleduje s prvim državnim naslovom po letu 2016, skupno pa že jubilejnim 30., je v soboto zlahka izkoristil prednost domačega igrišča proti Paksiju (3:0). Primorec je odigral vso tekmo.

Bojan Jokić je pomagal Ufi do prve zmage v ruskem prvenstvu po 11. novembru 2018. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Bojan Jokić: Ufa je v nedeljo premagala šestouvrščeni Rostov Mihe Mevlje z 1:0 in se na lestvici povzpela na 14. mesto, ki po koncu 16-članske ruske prve lige prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek. Kapetan Slovenije, ki je hkrati tudi kapetan Ufe, je odigral vso tekmo, podal za edini gol na tekmi in v 90. minuti prejel rumeni karton. Ufa je krvavo potrebovala zmago. Brez nje je bila skoraj pol leta ...

Miha Mevlja: Rostov je v nedeljo v 22. krogu ruske premier lige brez pomoči slovenskega branilca izgubil na gostovanju (0:1) pri Ufi Bojana Jokića, Lovra Bizjaka in Andresa Vombergarja.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok je v predzadnjem krogu rednega dela poljskega prvenstva v soboto doma ugnala Zaglebie Sosnowiec (2:1), ki je zdaj zadnjeuvrščeni poljski prvoligaš, in si izboljšala možnosti za preboj med najboljših osem ekip, ki bodo nadaljevale sezono v posebni ligi za prvaka. Ljubljančan je odigral vso tekmo in v 45. minuti prejel rumeni karton.

Nejc Skubic: Konyaspor bo naslednjo tekmo v Turčiji odigral v nedeljo ob 18. uri, ko ga čaka gostovanje pri vodilnem turškem prvoligašu Istanbulu Basaksehirju. Na tej tekmi ne bo slovenskega branilca, saj je v zadnjem nastopu v turškem prvenstvu prejel rdeči karton. Nekdanji kapetan Domžal je nedavno zaradi osebnih razlogov odpovedal sodelovanje v reprezentanci na začetku kvalifikacijskega ciklusa za EP 2020.

Petar Stojanović: Dinamo, ki ima v prvi hrvaški ligi po 27 odigranih tekmah kar 17 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Rijeko, ta je v soboto nepričakovano ostala praznih rok pri Gorici, bo v nedeljo ob 16.30 gostoval pri zadnjeuvrščenem Rudešu in iskal novo zmago.

Aljaž Struna: Houston Dynamo je odlično vstopil v sezono. V štirih krogih je zbral 10 točk in je uvrščen tik pod vrhom. Naslednjič se bo za točke v ligi MLS potegoval šele 13. aprila, ko bo doma pričakal San Jose Earthquakes.

Andraž Struna: Anorthosis Famagusta bo v skupini za obstanek ciprskega prvenstva naslednjič na delu v nedeljo ob 18. uri, ko bo gostoval pri Doxi.

Vezisti:

Jaka Bijol: moskovski CSKA je v soboto dobil veliki mestni derbi. V 22. krogu ruskega prvenstva je gostoval pri Spartaku in zmagal z 2:0. Mladi slovenski vezist je v igro vstopil šele v zadnji minuti.

Damjan Bohar: z Zaglebie Lubinom je v petek v predzadnjem krogu prvega dela poljske lige zmagal z 2:0 v gosteh pri Koroni Kielce, prav Prekmurec pa je bil tisti, ki je v 82. minuti postavil končni izid. Njegovo moštvo je prišlo do pomembnih treh točk v lovu na zgornjo polovico prvenstva, nekdanji nogometaš Maribora, ki je igral 87 minut, pa je dočakal sedmi prvenstveni gol sezone.

Domen Črnigoj: z Luganom je v prvi švicarski ligi v nedeljo prišel do remija z 1:1 v gosteh pri drugouvrščenem Baslu. Na igrišču je bil od prve do zadnje minute in prejel rumen karton.

Jon Gorenc Stanković: povratnik v reprezentanco je s Huddersfield Townom v prejšnjem krogu zapravil tudi teoretične možnosti za obstanek v angleški premier ligi, tokrat pa je v soboto doma ostal brez točk proti Leicester Cityju. Lisice so dvoboj 33. kroga angleškega prvenstva dobile s 4:1. Po prvem polčasu so vodile z 1:0. Takrat je igral tudi mladi Slovenec in se v sodnikovo beležnico vpisal z rumenim kartonom, ki ga je prejel v 40. minuti.

Josip Iličić je "vroč", kot že dolgo ni bil. Bo to potrdil tudi na kultnem San Siru v Milanu? Foto: Guliver/Getty Images

Josip Iličić: Atalanta je v prvi italijanski ligi v izjemni formi, na zadnjih petih tekmah je štirikrat zmagala in enkrat remizirala, s tem pa se prebila na peto mesto in le še za točko zaostaja za Milanom, ki je na četrtem mestu. To ob koncu sezone prinaša ligo prvakov. V tem tekmovanju nogometaši iz Bergama niso igrali še nikoli, eno od pomembnejših tekem v lovu na sanjsko nogometno tekmovanje pa bodo odigrali v nedeljo ob 18. uri, ko bodo gostovali v Milanu pri Interju Samirja Handanovića, ki je s petimi točkami več od Atalante zdaj na tretjem mestu. Iličić je v izjemni formi, kar je dokazal tudi v četrtek, ko je že v prvih devetih minutah tekme proti Bologni (4:1) postregel z dvema goloma in asistenco. V tej sezoni je v prvenstvu zbral že 11 golov in še sedem asistenc, lepe spomine pa ima tudi na zadnjo tekmo proti Interju. Novembra lani je z Atalanto Milančane razbil s 4:1 in bil med boljšimi na igrišču. Izkazal se je z dvema asistencama. Kako bo tokrat?

Rene Krhin: Nantes je v prvi francoski ligi v nedeljo z 0:1 izgubil v gosteh pri Toulousu. Slovenski vezist očitno še ni pozdravil težav z gležnjem, saj ga ni bilo niti na klopi gostov.

Jasmin Kurtić: SPAL je v treh prvenstvenih nastopih pred tem trikrat zmagal, tokrat pa v nedeljo z 1:2 izgubil v gosteh pri Cagliariju. Izkušeni slovenski vezist je igral od prve minute, a v 62. minuti odšel na klop. Takrat je bil na semaforju že izpisan končni izid.

Benjamin Verbič: s kijevskim Dinamom ga v nedeljo čaka velik izziv. V četrtfinalu pokalnega tekmovanja se bo v največjem derbiju ukrajinskega nogometa udaril s Šahtarjem iz Donecka, ki je zdaj vodilni na prvenstveni lestvici, na kateri ima pred Dinamom sedem točk prednosti.

Miha Zajc: s Fenerbahčejem je v prvi turški ligi spet razočaral in v nedeljo z 1.1 remiziral pri Ankaragücüju. Slovenski vezist, ki se je na zadnji tekmi Slovenije izkazal z zadetkom, je na igrišče tokrat vstopil šele v 81. minuti. Takrat je bil na semaforju že izpisan končni izid.

Lahko Robert Berić poskrbi za nov gol in Saint Etiennu pomaga do Evrope? Foto: Reuters

Napadalca:

Robert Berić: Saint Etienne se v Franciji poteguje za Evropo. V soboto je na gostovanju pri Amiensu osvojil točko (2:2). Krčan je odigral vso tekmo, zeleni pa so prišli do točke v zadnji minuti, ko je zadel v polno Remy Cabella. Za tretjeuvrščenim Lyonom zaostajajo šest točk.

Andraž Šporar: Slovan je v nedeljo v slovaškem prvenstvu s 4:1 premagal Zemplin Michalovce, zanimivo pa je, da se tokrat Ljubljančan, ki je v tej sezoni zabil že kar 26 golov za Slovan, ni vpisal med strelce, pa čeprav je bil na igrišču od prve do zadnje minute.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na prvem seznamu novega selektorja slovenske reprezentance v letu 2019 Matjaža Keka za prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Izraelu (1:1) in Severni Makedoniji (1:1).

Zadetek Tima Matavža:

Zadetek Mateja Palčiča za 1:1:

Zadetek Mateja Palčiča za 2:1:

Zadetek Alena Ožbolta (pri 0:22):

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Timi Max Elšnik (Northampton Town) Anglija, 4. liga Notts County : Northampton Town 2:2 Odigral je 71 minut. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Wacker Innsbruck : Rapid Dunaj 0:2 Odigral je vso tekmo. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Mattersburg : Hartberg 3:0 Odigral je vso tekmo. Patrik Eler (Ried) Avstrija, 2. liga Horn : Ried 0:5 Igral je 41 minut, nato pa moral zaradi poškodbe zapustiti igro. Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Amstetten : Vorwärts Steyr 4:0 Igral je vso tekmo. Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Dunaj II : Austria Celovec 1:1 Ni igral, sedel je na klopi. Erik Gliha (St. Truiden) Belgija, skupina za ligo Europa Westerlo : St. Truiden 2:2 Ni igral, sedel je na klopi. Nicolas Rajsel (Roeselare) Belgija, 2. liga, skupina za obstanek Roeselare - Leuven, nedelja 20.00 Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Željezničar : Sarajevo 0:3 Zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za tekmo. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Mladost Doboj : Tuzla City 0:2 Branil je vso tekmo. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga, skupina za obstanek Lokomotiv Plovdiv : Slavia Sofija 1:1 Igral je vso tekmo in že v prvi minuti zadel za 1:0. To je njegov sedmi zadetek v tej sezoni. Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka AEL : Apoel Nikozija 0:3 Odigral je 85 minut. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Omonia Nikozija : AEK Larnaka 0:2 Ni kandidiral za tekmo. Jan Koprivec (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Pafos : Ermis 4:1 Zaradi poškodbe stopala ni kandidiral za tekmo. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Pafos : Ermis 4:1 Odigral je vso tekmo. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Slovan Liberec : Jablonec 4:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Branko Ilić (Vejle BK) Danska, 1. liga, skupina za obstanek Vejle : Sonderjyske 4:1 Ni igral, sedel je na klopi. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Guingamp : Monaco 1:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Nimes : Caen 2:0 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Panionios : Larissa 1:0 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Panionios : Larissa 1:0 Odigral je 66 minut. Erik Janža (Osijek) Hrvaška, 1. liga Hajduk Split - Osijek, nedelja 19.00 Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, superpokal Delhi Dynamos : ATK 3:4 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Konec sezone. Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Cagliari : Spal 2:1 Igral je od 78. minute. Žan Celar (Roma) Italija, 1. liga Sampdoria : Roma 0:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Bologna - Chievo, ponedeljek 20.30 Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter - Atalanta, nedelja 18.00 Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 1. liga Fiorentina : Frosinone 0:1 Ni igral, sedel je na klopi. Leo Štulac (Parma) Italija, 1. liga Parma : Torino 0:0 Ni igral, sedel je na klopi. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Napoli - Genoa, nedelja 20.30 Siniša Anđelković (Padova) Italija, 2. liga Carpi : Padova 2:1 Odigral je vso tekmo. Maks Barišič (Padova) Italija, 2. liga Carpi : Padova 2:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Cittadella : Livorno 4:0 Ni igral, sedel je na klopi. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Carpi : Padova 2:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Žan Majer (Lecce) Italija, 2. liga Cremonese : Lecce 2:0 Ni igral, sedel je na klopi. Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga Perugia : Benevento 2:4 Ni igral, sedel je na klopi. Željko Filipović (Atyrau) Kazahstan, 1. liga Atyrau : Šahtar Karagandi 0:0 Igral je vso tekmo. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Puskaš : Varda SE 0:4 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, 1. liga Bayer Leverkusen : RB Leipzig 2:4 Igral je vso tekmo. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Greuther Fürth : Darmstadt 2:1 Igral je do 79. minute. Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Sportfreunde Lotte : Uerdingen 1:3 Ni igral, sedel je na klopi. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Preussen Münster : Meppen 1:1 Ni igral, sedel je na klopi. Ažbe Jug (Fortuna Sittard) Nizozemska, 1. liga PEC Zwolle : Fortuna Sittard 5:0 Ni igral, sedel je na klopi. Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga Vitesse : PSV 3:3 Pred enim tednom je zaigral prvič po šestmesečni odsotnosti zaradi zloma noge in zaigral šest minut. Šest minut je odigral tudi na zadnji prvenstveni tekmi, tokrat pa na igrišče na tekmi proti svojemu nekdanjemu klubu pri izidu 2:2 prišel v 75. minuti, potem pa v 83. minuti dosegel za vodstvo s 3:2, ki pa ga domačin ni uspel zadržati. Gostje so v zadnji minuti prišli do izenačenja po strelu z enajstih metrov. Matavž je prišel do šestega prvenstvenega gola sezone. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Twente : Dordrecht 0:1 Igral je od 78. minute. Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Molde - Stabaek, nedelja 18.00 Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Pogon Szczecin : Arka Gdynia 3:3 Igral je od 71. minute. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Wisla Krakov : Piast Gliwice 2:2 Ni igral, sedel je na klopi. Na prejšnji tekmi je prejel klubsko priznanje za jubilejni 100. nastop. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Wisla Krakov : Piast Gliwice, 2:2 Odigral je vso tekmo in se dvakrat vpisal med strelce. V polno je zadel v 34. in 57. minuti. To sta njegova prva zadetka, odkar igra na Poljskem. Dosegel jih je v 17. nastopu za Wislo v dveh sezonah. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Korona Kielce : Zaglebie Lubin 0:2 Igral je vso tekmo. David Zec (Benfica B) Portugalska, 2. liga Benfica B : Farense 3:1 Odigral je vso tekmo. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Ural : Yenisey 3:2 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Rostov 1:0 Odigral je 69 minut. Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Rostov 1:0 V igro je vstopil v 69. minuti. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg - Ahmat Grozni, ponedeljek 16.00 Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Krasnodar : Krila Sovjetov 1:0 Odigral je vso tekmo in v 30. minuti prejel rumeni karton. Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, skupina za prvaka Slovan Bratislava : Zemplin Michalovce 4:1 Igral je vso tekmo. Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Young Boys : Thun 5:1 Igral je v drugem polčasu. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Chiasso : Schaffhausen 2:2 Odigral je vso tekmo. Aris Zarifović (Samut Prakan City) Tajska, 1. liga Trat : Samut Prakan City 1:1 Igral je vso tekmo in prejel rumen karton. Rajko Rotman (Akhisarspor) Turčija, 1. liga Götzepe : Akhisarspor 0:1 Odigral je vso tekmo. Matic Fink (Boluspor) Turčija, 2. liga Boluspor : Kardemir Karabükspor 4:0 Odigral je vso tekmo. Aljaž Ivačič (Portland Timbers) Liga MLS San Jose Earthquakes : Portland Timbers 3:0 Zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za tekmo. Antonio Mlinar Delamea (New England Revolution) Liga MLS Columbus Crew : New England Revolution 1:0 Zaradi poškodbe kolena ni kandidiral za tekmo.