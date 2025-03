EBU je pritožbi BBC že ugodil. Tako pri BBC kot EBU zadeve po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zaenkrat ne komentirajo. 24-letna Miriana Conte je na enem od družbenih omrežij že izrazila razočaranje nad dogajanjem.

"Pravkar smo bili obveščeni, da se je EBU odločil proti uporabi malteške besede kant v naši prijavi za Pesem Evrovizije," je objavila Conte in dodala, da je "šokirana in razočarana" nad odločitvijo, ki je bila sprejeta približno teden dni pred rokom za oddajo skladb sodelujočih držav.

Malta ima še čas, da spremeni besedilo

Cunt v angleškem jeziku je vulgaren izraz za žensko spolovilo in psovka.

Razen besede kant je besedilo malteške pesmi izključno v angleškem jeziku in se med drugim glasi; "I do it all the time, yeah, I do it all the time / Serving kant." V kvir sceni ima lahko besedna zveza serving cunt tudi pozitivno konotacijo. Na Malti zdaj poteka razprava, s katero drugo besedo bi lahko zamenjali besedo kant. Malta mora do 10. marca pri EBU predložiti spremenjeno besedilo, še navaja dpa.

"Cenzura umetnosti"

Malteški minister za kulturo Owen Bonnici je dogajanje označil za "cenzuro umetnosti". Za časnik Times of Malta je povedal, da lahko razume številne ljudi, ki so bili "izjemno razočarani" nad odločitvijo EBU. "Delim ta občutek," je dejal Bonnici.