Odstopil je prvi mož BBC

Upravni odbor BBC je od Sharpovem odstopu danes sporočil, da sprejemajo in razumejo njegovo odločitev, pri čemer so Sharpa označili za "zelo učinkovitega predsednika upravnega odbora BBC". Foto: BBC

Sharp, nekdanji šef sedanjega premierja Rishija Sunaka v investicijski banki Goldman Sachs, je bil imenovan za predsednika upravnega odbora osrednjega britanskega medija leta 2021 na priporočilo takratnega premierja Johnsona.

Šele kasneje se je izkazalo, da je pred imenovanjem deloval kot posrednik, da bi Johnsonu pomagal pridobiti jamstvo za posojilo v višini 800.000 funtov (910.000 evrov), poročajo tuje tiskovne agencije.

Johnsonovo imenovanje Sharpa, nekdanjega premožnega donatorja konservativne stranke, na položaj predsednika upravnega odbora BBC, so opozicijske stranke takrat obsodile. Foto: Reuters

Sharp se je februarja letos pojavil pred parlamentarnim odborom, potem ko je časnik Sunday Times odkril kršitve v postopku njegovega imenovanja.

Sharp je kakršne koli kršitve zanikal, a se je odločil odstopiti po objavi neodvisne preiskave o njegovem imenovanju. Dejal je, da odstopa, da ne bi s tem odvračal pozornosti "od dobrega dela korporacije", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Njegove tesne pretekle vezi s konservativci so že pred tem sprožale polemike, zaradi katerih sta se znašla na udaru tako BBC kot vlada. Prejšnji mesec so te vezi izpostavili kritiki, potem ko je BBC nekdanjega angleškega zvezdnika Garyja Linekerja suspendiral kot voditelja priljubljene oddaje o nogometu.

Lineker je na Twitterju obtožil vlado premierja Sunaka, da uporablja retoriko iz nacističnega obdobja pri spodbujanju svoje trde politike priseljevanja. Linekerja so podprle številne znane osebnosti in komentatorji, BBC pa ga je kmalu zatem znova poklical nazaj v oddajo in se opravičil za zmedo.