Tožilstvo v Berlinu je že priprtega 40-letnega zdravnika za paliativno oskrbo obtožilo umora 15 bolnikov, je danes sporočil tiskovni predstavnik tožilstva. Po navedbah organa je obtoženec žrtvam brez njihove vednosti dajal anestetik in mišični relaksant, zaradi katerega so nato umrli, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sredstvo za sproščanje mišic je po navedbah tožilstva pri pacientih "paraliziralo dihalne mišice, kar je povzročilo dihalni zastoj in v nekaj minutah smrt". Kazniva dejanja naj bi obtoženec zagrešil med septembrom 2021 in avgustom lani.

Žrtve, ki so bile v času, ko naj bi jih ubil, stare med 25 in 94 let, niso bile tik pred smrtjo. V petih primerih naj bi tudi zažgal njihova stanovanja, da bi tako prikril umore. V eni od točk je obtožen, da je v enem dnevu ubil dva bolnika.

Zdravnik je že od avgusta lani v priporu. Takrat so ga organi pregona sumili umora štirih pacientk, starih od 72 do 94 let, a je preiskava nato pokazala, da je žrtev več. Preiskovalci ob tem ne izključujejo možnosti, da se bo število z nadaljevanjem preiskave še povečalo.