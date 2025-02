Tunizijca zaradi umora treh ljudi v Franciji obsodili na najvišjo možno kazen

Aouissaoui, ki je sprva trdil, da se v zvezi z napadom ne spomni ničesar, je na sojenju v ponedeljek prvič priznal napad, vendar po poročanju AFP ni želel navesti podrobnosti o okoliščinah svojega dejanja.

Protiteroristično tožilstvo je zaradi umora in poskusa umora v povezavi s terorizmom zanj zahtevalo najvišjo možno kazen – dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta – ki jo sodišča v Franciji sicer zelo redko dosodijo.

V postopku pred sodiščem zaradi terorizma je bila enaka kazen izrečena tudi Francozu Salahu Abdeslamu zaradi sodelovanja v napadih 13. novembra 2015, v katerih je bilo na območju Pariza ubitih 130 ljudi.

Tožilstvo je medtem v primeru Aouissaouija ocenilo, da 25-letni Tunizijec zaradi prežetosti z džihadistično ideologijo predstavlja stalno nevarnost. Izpostavilo je tudi izjemno krutost njegovih namernih umorov in dejstvo, da se zanje ni pokesal.

V baziliki v središču Nice je namreč 29. oktobra 2020 s kuhinjskim nožem prerezal vrat 60-letni vernici – tako močno, da ji je skoraj odrezal glavo. Vrat je prerezal tudi 55-letnemu uslužbencu cerkve ter 25-krat zabodel 44-letno žensko, ki je kasneje zaradi poškodb umrla.

Aouissaouija je policija po ubijalskem pohodu večkrat ustrelila, in ko so ga prijeli, je v arabščini vzklikal Bog je velik. Pri sebi je imel Koran, tri nože in dva mobilna telefona.

V Francijo prispel mesec dni pred napadom

Aouissaoui je v Francijo prispel iz Tunizije prek italijanskega otoka Lampedusa mesec dni pred napadom v Nici. Protiteroristično tožilstvo trdi, da je že pred odhodom iz Tunizije nameraval izvesti napad v Franciji, pri čemer je opozorilo na "njegovo dokazano radikalizacijo in povezanost s posamezniki, vpletenimi v terorizem" v Tuniziji.

Napad v Nici je bil eden zadnjih v nizu napadov s smrtnimi žrtvami v Franciji od leta 2015, za katere so oblasti okrivile radikalne islamiste in zaradi katerih so v državi razglasili najvišjo stopnjo teroristične pripravljenosti.

Zgodil se je le dva tedna po tistem, ko je 18-letni radikalni islamist rusko-čečenskih korenin v predmestju Pariza obglavil učitelja zgodovine Samuela Patyja, ker je svojim učencem med uro o svobodi govora kazal karikature preroka Mohameda.