V Severni Makedoniji so med policijsko akcijo na zahodu države pridržali štiri osebe, ki jih sumijo terorističnega delovanja, je v nedeljo sporočil notranji minister Panče Toškovski. Osumljeni so po njegovih besedah povezani s skrajnimi verskimi skupinami, poroča mreža Radio Slobodna Evropa.

Aretacije so izvedli v Gostivarju in Strugi na zahodu države, akcija pa je potekala v sodelovanju s partnerskimi mednarodnimi organizacijami.

Toškovski je v nedeljo pojasnil, da skupine, s katerimi povezujejo četverico pridržanih, sumijo "načrtovanja organizacije neželenih dogodkov, ki bi lahko ogrozili varnost tako Severne Makedonije kot drugih držav". Pri tem ni navedel, za kakšne skupine gre in kaj konkretno so načrtovale.

Po besedah ministra je bil cilj članov štiričlanske teroristične celice indoktrinirati druge osebe na Balkanu, ki bi lahko delovale v smeri uresničevanja njihovih ciljev.

Povezani so z določenimi verskimi in ekstremističnimi združbami

"Motivi te, recimo temu, teroristične celice so povezani z določenimi skupinami. Utemeljeno sumimo, da so povezane z določenimi združbami, ki podpirajo določene verske in ekstremistične skupine," je dejal.

Dodal je, da so četverico aretiranih in tudi druge osebe, ki niso na ozemlju Severne Makedonije, že dlje časa nadzorovali pristojni varnostni organi.